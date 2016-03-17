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    Погба: «Лучше бы «Ювентус» проиграл 0:5»

    Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба очень разочарован вылетом своей команды из Лиги чемпионов.

    «Я бы предпочел поражение со счетом 0:5, чем такое. Очень больно проигрывать таким образом. Мы сами упустили победу. «Бавария» очень сильная команда, возможно, лучшая в Европе. Но мы проиграли из-за собственных ошибок», - сказал Погба.

    Напомним, что «Ювентус» проиграл «Баварии» по сумме двух встреч (2:2, 2:4) в 1/8 финала Лиги чемпионов. Причем в ответном матче командам пришлось играть овертайм.

    Источник: L' Equipe

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    17.03.2016 12:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +63

      Nark0z 17 марта 2016, 16:02

      Обидно - не обидно, но мне лично не верилось, что Ювентус пройдет даже когда они 2-0 вели после первого тайма....

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Nark0z 17 марта 2016, 20:02

      После 0-2 я,честно говоря,засомневался в Баварии,но был не прав!

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      Рейтинг: +203

      Deniskl 17 марта 2016, 14:56

      Согласен! Очень обидно вышло...

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