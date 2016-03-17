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    Стам хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед»

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Яп Стам признался, что хочет вернуться в клуб в качестве тренера.

    43-летний голландец работает помощником в резервной команде «Аякса», но он планирует покинуть Эредивизие.

    «Сначала было бы правильно поработать тренером в Англии, затем – набравшись опыта – перебраться в «Юнайтед».

    В прошлом сезоне я получил все тренерские лицензии. Я хочу руководить командами в Голландии или Англии.

    Я хочу развиваться и работать в Англии. Я сообщил «Аяксу», что планирую переехать», - сказал Стам.

    Источник: Daily Mail

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    17.03.2016 07:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +185

      kidd-75 17 марта 2016, 12:20

      Помню как во время матча рассеченную бровь зашивали Япу на живую. Зашили и дальше побежал. У нас бы неотложку вызвали...

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > kidd-75 18 марта 2016, 13:27

      щас все нежные очень, особенно ла лига)

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