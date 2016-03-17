Энрике: «В четвертьфинале побоялся бы сыграть только с одной командой – с «Барселоной»

Он никого не боится и правильно)))Этим он заряжает своих игроков на позитивный лад...было бы смешно,если бы он не юморил,а сказал что типа "Очень не хочу встречаться с такой Баварией и крепким ПСЖ"...Такие комменты показывают не уверенность в своих подопечных ..
Наставник «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал выход его подопечных в четвертьфинал Лиги чемпионов.
«Я очень рад, что Суарес, Месси и Неймар – наши нападающие. Благодаря им мы можем давить на соперника, но они помогают и в защите.
Единственная команда, с которой я не хотел бы столкнуться [в четвертьфинале ЛЧ] – это «Барселона», и я уверен, что такой сценарий маловероятен», - сказал Энрике.
Напомним, в двухматчевом противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» оказалась сильнее «Арсенала» (2:0, 3:1).