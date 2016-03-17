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    Энрике: «В четвертьфинале побоялся бы сыграть только с одной командой – с «Барселоной»

    Наставник «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал выход его подопечных в четвертьфинал Лиги чемпионов.

    «Я очень рад, что Суарес, Месси и Неймар – наши нападающие. Благодаря им мы можем давить на соперника, но они помогают и в защите.

    Единственная команда, с которой я не хотел бы столкнуться [в четвертьфинале ЛЧ] – это «Барселона», и я уверен, что такой сценарий маловероятен», - сказал Энрике.

    Напомним, в двухматчевом противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» оказалась сильнее «Арсенала» (2:0, 3:1).

    Источник: Daily Mail

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    17.03.2016 06:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 17 марта 2016, 20:01

      Он никого не боится и правильно)))Этим он заряжает своих игроков на позитивный лад...было бы смешно,если бы он не юморил,а сказал что типа "Очень не хочу встречаться с такой Баварией и крепким ПСЖ"...Такие комменты показывают не уверенность в своих подопечных ..

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 17 марта 2016, 19:58

      Быть уверенным это хорошо,быть самоуверенным плохо...

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      Рейтинг: -5

      Benzema 95 17 марта 2016, 07:07

      ЭНРИКЕ СЛИШКОМ УВЕРЕН В СВОЕЙ КОМАНДЕ НО МЫ ВСЕ ВИДЕЛИ КОГДА КТО ТО ТАК ГОВОРИТ СЛИШКОМ МНОГО НАПРИМЕР КАК ЭНРИКЕ ИХ ЖДЕТ КРУПНОЕ ПОРАЖЕНИЕ

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