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    Моуринью рассказал о проблемах английских клубов в Лиге чемпионов

    Бывший главный тренер «Челси» Жозе Моуринью заявил, что английские клубы в последнее время неудачно выступают в Лиге чемпионов из-за сложного внутреннего первенства.

    «Дело в том, что в Англии за чемпионство каждый год борются четыре клуба. Каждый тур может стать решающим в этой борьбе. В Испании есть «Реал», «Барселона» и «Атлетико», в Германии «Бавария» и «Боруссия», а во Франции только «ПСЖ». Им проще сосредоточиться на Лиге чемпионов. Помню как два года назад «Челси» встречался с «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов, а уже через три дня мы играли с «Ливерпулем» в чемпионате Англии. Вы думаете, что легко успешно выступать сразу в нескольких турнирах с таким графиком?», - сказал Моуринью.

    Стоит отметить, что за последние три года английские клубы лишь один раз доходили до полуфинала Лиги чемпионов.

    Источник: Goal.com

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    17.03.2016 00:28
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +37

      sashamsh2013 17 марта 2016, 09:17

      в конце нулевых по 3 английских клуба было в полуфиналах ЛЧ. Календарь был такой же

      -1
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      Рейтинг: +187

      armen10 > sashamsh2013 17 марта 2016, 14:14

      Тогда в англии было 4 гранда и все остальные.а сейчас там есть тоттэнхэм,эвертон,вэст хэм,саутгемптон и другие подобные команды,не дающие легкой жизни грандам!

      -1
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      Рейтинг: +37

      sashamsh2013 > armen10 18 марта 2016, 07:45

      сейчас в Англии гранды только на бумаге.

      0
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      Рейтинг: +10

      Falkao_92 17 марта 2016, 06:00

      четовски прав

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 17 марта 2016, 05:24

      Не думал, что это скажу, но в принципе прав!

      4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 марта 2016, 02:54

      Проблема не в календаре, ага, проблема в игре и игроках.

      -1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 17 марта 2016, 01:52

      Так вот оно что!!!!Хорошая отмазка)))Посмотрим,согласится ли через год этим Гвардиола)))

      1
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      Рейтинг: +191

      Yellow 91 > ЖОРРО 17 марта 2016, 06:48

      Согласиться, поверь... Пеп ахуеет от английской примьеры с ее графиком!хотя... Для начала Ман сити еще нужно в зону ЛЧ пробиться!

      0
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      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Yellow 91 17 марта 2016, 19:52

      Посмотрим)

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > ЖОРРО 18 марта 2016, 13:41

      согласится конечно же) Клопп вон уже согласился давно! я уже слышу как Пеп с января по апрель будет плакать каждый день из-за календаря) и также познает каково это чувство когда 19 команд АПЛ не боятся ни тебя, ни твой клуб))

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      Рейтинг: +17

      jungler 17 марта 2016, 01:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Английская премьер лига эта вздутый костюм супер-героя, одев которого даже какой-то Лестер может почувствовать себя как Супермэн. Даже немецкая Бундеслига сильнее, имхо.

      -8
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      Рейтинг: +80

      cruiff 17 марта 2016, 00:54

      Нет, Жозе, ты не прав. Английские клубы неудачно играют в ЛЧ потому, что слабее Реала, Барселоны, Атлетико, ПСЖ, Боруссии, Баварии и Ювентуса.

      -3
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