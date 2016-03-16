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    Ван Гаал верит в крупную победу «МЮ» над «Ливерпулем»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал уверен, что его команда может добиться победы над «Ливерпулем» и выйти в четвертьфинал Лиги Европы.

    «Мы не намерены уступать и думаем только о победе. Я уверен, что мои игроки могут не только сравнять счет по сумме двух встреч, но и забить даже четыре мяча», - сказал ван Гаал.

    Матч «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» состоится 17 марта в 23:05 мск. В первом матче манкунианцы уступили на выезде со счетом 0:2.

    Источник: Skysports

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    16.03.2016 21:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 16 марта 2016, 23:48

      Уже не смешно!Не думаю,что Ливерпуль упустить проход в следующею стадию.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 16 марта 2016, 21:46

      веры мало

      1
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