Ван Гаал верит в крупную победу «МЮ» над «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал уверен, что его команда может добиться победы над «Ливерпулем» и выйти в четвертьфинал Лиги Европы.

«Мы не намерены уступать и думаем только о победе. Я уверен, что мои игроки могут не только сравнять счет по сумме двух встреч, но и забить даже четыре мяча», - сказал ван Гаал.

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» состоится 17 марта в 23:05 мск. В первом матче манкунианцы уступили на выезде со счетом 0:2.