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    Венгер: «Барселона» - явный фаворит противостояния, но шансы у «Арсенала» есть»

    Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился своими ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Напомним, что в первой игре «канониры» на своем поле уступили сине-гранатовым со счетом (0:2).

    «Для нас ключ к успеху - надежная игра в обороне. Нам нужно атаковать, и такой план нам подходит. Но надо помнить, какие волшебники играют в нападении у «Барсы», и удачно действовать в защите. Очень здорово, что восстановился Косиельни. Он важен для нас, поскольку обладает хорошей скоростью, что поможет срывать быстрые контратаки «Барселоны».

    В еврокубках нам доводилось выигрывать на территории практически всей Европы, но только не в Барселоне. Нужно это исправить в среду вечером. «Барса» - явный фаворит, но шансы у нас есть. Считаю, в первом матче мы сыграли не так уж и плохо. Просто чуть ослабили хватку после перерыва, и нас поймали на контратаках.

    Не считаю, что футбольные боги нам что-то должны. Скорее, я многим обязан футболу. Но мы приехали сюда, чтобы показать хороший футбол. Нужно сыграть сердцем, бороться изо всех сил и доказать, что талантлива и наша команда», - сказал Венгер.

    Источник: УЕФА

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    16.03.2016 18:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -92

      Raxor 16 марта 2016, 21:04

      да арсенал всегда домашние матчи всирает, чтоб выездные выиграть

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