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    Раньери хочет закончить свою тренерскую карьеру в «Лестере»

    Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери заявил, что синие могут стать его последним клубом в карьере.

    «Мне хорошо в «Лестере» и я не думаю об уходе. Думаю, этот клуб станет моим последним. Надеюсь, что мне предложат длительный контракт на шесть или семь лет и я смогу закончить здесь свою тренерскую карьеру.

    У меня всегда было много вариантов и предложений. Мне очень сильно повезло, что я занимаюсь тем, что больше всего люблю на протяжении уже почти 30 лет. Я наслаждаюсь этим», - сказал итальянский специалист.

    Источник: Goal.com

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    16.03.2016 17:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 16 марта 2016, 22:13

      Хочет встать в один ряд с сером Алексом и Арсеном Венгером.

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