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    Дзагоев: «Мне лично матчи с «Зенитом» интереснее, чем со «Спартаком»

    Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев вспомнил недавнюю победу своей команды в дерби со «Спартаком» (1:0) в 19 туре российской Премьер-лиги, а также заявил, что игры с «Зенитом» для него представляют больший интерес.

    «Матчи со «Спартаком» — №1 среди московских дерби. Всегда полный стадион, антураж, накал борьбы. Но мне лично матчи с «Зенитом» интереснее.

    Что касается недавнего дерби, то мы не показали топ-игры – в том числе из-за качества поля. И все равно ничего не позволили сделать «Спартаку». Его слабая игра – наша заслуга. Если честно, игра «Спартака» удивила. Чувствовалась какая-то боязливость. В первом круге они намного лучше выглядели», - отметил Дзагоев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.03.2016 14:24
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +33

      fanatcska94 17 марта 2016, 15:19

      а у мяса то бомбит)
      ну а что, правду говорит Алан. Нет ничего удивительного в том, что с топ клубом ему играть интереснее, чем с середняком РФПЛ.

      0
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      Рейтинг: +1167

      ГенГриг 17 марта 2016, 14:11

      А как по мне ты мне вообще не интересен....

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 16 марта 2016, 20:53

      Третий сезон Спартак не может пробиться в еврокубки, подняться выше шестого места, к которому будто приклеен.

      Не только для Дзагоева, не только для ЦСКА игры против Спартака становятся скучными и заметных эмоций не вызывают.
      Действительно, как сами спартачи внизу единогласно объявили, интереснее сыграть против Ростова, Краснодара, да хоть Терека - чем против вялого, квёлого, бестолкового Спартака.

      5
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 16 марта 2016, 19:34

      И Амкар ещё тоже всё сложно!

      0
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 16 марта 2016, 19:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну да что тут интересного,то Спартак трахает цска,то цска!А вот Ростов трахает Цска и всё

      -5
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      Рейтинг: +272

      Inks 16 марта 2016, 17:42

      Ещё бы, спартачок нынче не айс. Имя только осталось

      3
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      Рейтинг: +429

      sold93 16 марта 2016, 17:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      подлиз засчитан

      -6
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 16 марта 2016, 15:55

      Ахаахаха,да мясо никто в серьёз не ставит давным-давно))это проблемы внутренние у клуба,сломали просто игру)

      7
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 16 марта 2016, 14:52

      продувать 3ениту интересней, чем выигрывать у спартака

      5
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 16 марта 2016, 14:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      смешно узбека слушать)))))

      -8
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      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc > REDWHITE_ 16 марта 2016, 15:58

      Он осетин так к сведению

      4
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      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc > Klaido 16 марта 2016, 18:09

      и что это тут причём

      1
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