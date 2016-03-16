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    «Лестер» планирует предложить Раньери новый контракт

    Лидер английской Премьер-лиги «Лестер Сити» намерен заключить новое соглашение с главным тренером команды Клаудио Раньери.

    Сообщается, что «лисы» опасаются вероятности того, что ближайшим летом итальянский специалист покинет Лестер, ради предложения от одного из больших европейских клубов. Синие готовы пойти на улучшение финансовых условий контракта, а также хотят увеличить сумму, предусмотренную за разрыв соглашения.

    По информации источника, Раньери сообщил о готовности подписать новый контракт с клубом при условии, что летом «Лестер» проведет активную работу на трансферном рынке, а также сохранит лидеров команды в своем составе.

    Текущий контракт итальянца с английским клубом истекает летом 2018 года.

    Источник: The Times

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    16.03.2016 13:51
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