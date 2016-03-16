Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Симонян: «Проблемы «Спартака» в слабой селекционной работе»

Симонян: «Проблемы «Спартака» в слабой селекционной работе»

16 марта 2016, 11:32
5

Вице-президент РФС Никита Симонян высказался о проблемах, которые существуют в нынешнем «Спартаке». По его словам, у московского клуба много игроков, которые не соответствуют команде.

«Я уверен, что проблема не в тренере. Сколько их сменилось? Моя точка зрения такова: проблемы «Спартака» в слабой селекционной работе. Многие игроки просто не соответствуют поставленным задачам. Поэтому и не борются за медали. А в наше время даже второе место считалось провалом.

Мы играли за команду, не думая о деньгах. Любили свое дело. Я не смог бы сесть на поезд и переехать играть в Ленинград, как сейчас Кокорин с Жирковым. При всем уважении, но меня бы не поняли. А сейчас это нормально. И преданность клубу уходит на второй план», — сказал Симонян.

Источник: Onedivision
Россия. Премьер-лига Спартак Симонян Никита
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Диктор
1458128863
Золотые слова,ой как все правильно сказал то.
Ответить
mahan
1458135018
Все правильно теперь только за деньгами гонятся, тот же Дзюба, уехал за деньгами.
Ответить
ФК Зенит всея Руси
1458151759
А нехрен было Романцеву тырить "Спартак" Старостина, акционировать, продавать Червю - а бабло обналичивать и ныкать. Неужели, показывая ТАКОЙ ПРИМЕР футболистам, в Спартаке кто-то всерьёз ожидает от своей молодёжи бескорыстия?!
Ответить
ФК Зенит всея Руси
1458151833
Романцев дал чёткую команду всем окружающим: ПИЛИМ СПАРТАК ! НАЛЕТАЙ ! ОБОГАЩАЙСЯ !
Ответить
ФК Зенит всея Руси
1458151949
Да и сам Симонян, подписывая преступный контракт с Капелло, ведь не отказался приходить в РФС за зарплатой, чтобы хоть немного компенсировать российскому футболу чудовищные убытки в десятки миллионов долларов бездарному тренеришке.
Ответить
Главные новости
Поражение «Спартака», конфуз «Зенита», россиянин забил на «Энфилде» и другие новости
00:55
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
3
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
Вчера, 23:31
2
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:14
1
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
1
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
5
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
Вчера, 22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
Вчера, 22:32
6
Все новости
Все новости
Угальде отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:36
ВидеоАгкацев признал ошибку в матче со «Спартаком»
00:27
«Спартаку» спрогнозировали чемпионство после поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:49
3
Президент РПЛ высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 23:40
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
1
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
5
Названа причина, по которой Барко был заменен в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 22:41
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
Вчера, 22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
Вчера, 22:32
6
В «Динамо» сообщили, что «Зенит» развратил Тюкавина
Вчера, 22:27
3
ВидеоОбзор матча «Рубин» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:23
РПЛ. «Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью – 1:1
Вчера, 22:23
«Косово – Сербия»: фанаты «Спартака» отреагировали на дебют албанца Даку
Вчера, 22:03
5
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:57
РПЛ. «Краснодар» победил в Москве «Спартак» (2:1) и вышел в лидеры
Вчера, 21:57
111
ФотоДаку дебютировал за «Спартак» в игре с «Краснодаром»
Вчера, 21:42
1
Губерниеву тревожно за «Локомотив»: «Необходима встреча с болельщиками»
Вчера, 21:28
Карседо заменил Барко в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 21:10
1
В «Родине» назвали победу над «Зенитом» сигналом всей РПЛ
Вчера, 21:06
8
Семак объяснил, почему ушeл в подтрибунное помещение в конце матча с «Родиной»
Вчера, 20:30
11
Аршавин высказался о домашнем поражении «Зенита» от «Родины»
Вчера, 20:26
9
Быстров – о поражении «Зенита» от «Родины»: «Позорный футбол, надо менять тренера или всех игроков»
Вчера, 20:23
11
Фото«Спартак» забил «Краснодару» на второй минуте после ошибки Агкацева
Вчера, 20:11
16
Мусаев отреагировал на поражение «Зенита» от «Родины»
Вчера, 19:52
20-летний Гарибян оценил свой дубль в ворота «Зенита»
Вчера, 19:43
Главный тренер «Родины» прокомментировал победу над «Зенитом»
Вчера, 19:39
4
Реакция Семака на сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
Вчера, 19:36
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+