Симонян: «Проблемы «Спартака» в слабой селекционной работе»

Вице-президент РФС Никита Симонян высказался о проблемах, которые существуют в нынешнем «Спартаке». По его словам, у московского клуба много игроков, которые не соответствуют команде.

«Я уверен, что проблема не в тренере. Сколько их сменилось? Моя точка зрения такова: проблемы «Спартака» в слабой селекционной работе. Многие игроки просто не соответствуют поставленным задачам. Поэтому и не борются за медали. А в наше время даже второе место считалось провалом.

Мы играли за команду, не думая о деньгах. Любили свое дело. Я не смог бы сесть на поезд и переехать играть в Ленинград, как сейчас Кокорин с Жирковым. При всем уважении, но меня бы не поняли. А сейчас это нормально. И преданность клубу уходит на второй план», — сказал Симонян.