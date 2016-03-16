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    Венгер: «Я построил этот клуб без денег и без какой-либо помощи»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о своей роли в развитии клуба. Француз возглавляет «Арсенал» на протяжении последних 20 лет.

    «Я построил этот клуб тяжелым трудом и без ресурсов извне. Если сравнить состояние «Арсенала» в те дни, когда я пришел сюда, с теперешним его положением, то клуб продвинулся вперед – и это без какой-либо помощи от кого бы то ни было.

    Никто не давал денег. Сейчас я мотивирован даже больше, чем в первый день работы. И я чувствую даже больше давления и ответственности за то, чтобы клуб продолжал двигаться вперед», – сказал Венгер.

    Источник: Goal.com

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    16.03.2016 01:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 16 марта 2016, 05:16

      Арсенал должен выложится, как на последний бой настроится, хотя толку мало

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