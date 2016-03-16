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    Реднапп: «Согласился возглавить сборную Иордании по просьбе принца»

    Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп станет главным тренером сборной Иордании на два ближайших матча этой команды.

    «Трудные недели меня ждут – это уж точно. Принц Иордании Али – он мой друг – спросил, не соглашусь ли я поработать пару матчей с их сборной. Я согласился», – сказал Реднапп.

    Таким образом, английский специалист будет руководить сборной Иордании до конца квалификационного турнира ЧМ-2018, в рамках которого этой команде предстоит сыграть с Бангладешем и Австралией. В своей группе иорданцы находятся на втором месте.

    Источник: The Sun

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    16.03.2016 00:16
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