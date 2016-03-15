Буддийский монах благословил «Лестер»

На протяжении последних сезонов «Лестер» получал благословление буддийских монахов.

Сообщается, что в последние три года монах по имени Пра Промманкалачан посещал стадион клуба, чтобы благословить газон и наложить на игроков заклинание удачи.

«Я повесил им на шеи несколько амулетов и дал им талисманы. Я не уверен, что они поняли мои объяснения на этот счет, но они знают, что это принесет им удачу. В нынешнем сезоне АПЛ они будут первыми – это точно», – сказал Промманкалачан.