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    Буддийский монах благословил «Лестер»

    На протяжении последних сезонов «Лестер» получал благословление буддийских монахов.

    Сообщается, что в последние три года монах по имени Пра Промманкалачан посещал стадион клуба, чтобы благословить газон и наложить на игроков заклинание удачи.

    «Я повесил им на шеи несколько амулетов и дал им талисманы. Я не уверен, что они поняли мои объяснения на этот счет, но они знают, что это принесет им удачу. В нынешнем сезоне АПЛ они будут первыми – это точно», – сказал Промманкалачан.

    Источник: The Sun

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    15.03.2016 22:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 16 марта 2016, 07:38

      Да он же с детства за Лестер!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 15 марта 2016, 22:43

      Ага, потом выяснится что Ванга предсказала успех Лестеру в 2016 году

      0
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      Рейтинг: +6

      kanonir24 15 марта 2016, 22:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      буддисты конченые люди..

      -6
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      Рейтинг: +377

      bringing 15 марта 2016, 22:25

      Такие вещи происходят

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +78

      msbleff 15 марта 2016, 22:20

      ну все,сглазил чемпионство 100%

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