«Зенит» и ЦСКА сыграют 3 апреля

Матч 22-го тура РФПЛ «Зенит» – ЦСКА состоится 3 апреля. Об этом сообщается на сайте ФНЛ.

«Встреча 29-го тура ФНЛ между командами «Тосно» и «Тюмень» пройдет на МСА стадиона «Петровский» не 3 апреля, как было запланировано ранее, а 2 апреля. Перенос матча связан с проведением на стадионе «Петровский» 3 апреля матча между командами «Зенит» и ЦСКА», – сказано в сообщении.