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    «Зенит» и ЦСКА сыграют 3 апреля

    Матч 22-го тура РФПЛ «Зенит»ЦСКА состоится 3 апреля. Об этом сообщается на сайте ФНЛ.

    «Встреча 29-го тура ФНЛ между командами «Тосно» и «Тюмень» пройдет на МСА стадиона «Петровский» не 3 апреля, как было запланировано ранее, а 2 апреля. Перенос матча связан с проведением на стадионе «Петровский» 3 апреля матча между командами «Зенит» и ЦСКА», – сказано в сообщении.

    Источник: ФНЛ

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    15.03.2016 20:40
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 16 марта 2016, 01:42

      В прошлом году 5 апреля на Петровском болелы ЦСКА были просто омерзительны. А всю эту мерзоту только победой надо гасить. И становиться чемпионами

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 15 марта 2016, 23:02

      Втопчем ЦСКА в газон. Играть они не умеют. 3:0 не меньше!

      1
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      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 15 марта 2016, 21:55

      2-0 Зенит

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 марта 2016, 20:49

      а Слуцкер спецом будет ставить зенитовцев а своих по придержит как это было в прошлый раз Дзагоеву дал выходной

      -3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 марта 2016, 20:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      составители календаря спецом назначают Зенит на ЦСКА сразу после игр сборной потому что прекпасно знают что многие питерские леги едут далеко особенно Халк и Гарай и не успевают восстановиться и аклиматизироваться

      -5
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > Garrincha58 15 марта 2016, 21:10

      Дак Гинер все купил,мы помним...

      2
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      Рейтинг: +78

      msbleff > Garrincha58 15 марта 2016, 21:17

      боже,ты серьезно думаешь,что по такому принципу составляется календарь? ребенок,топящий за зенит....

      4
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > msbleff 15 марта 2016, 22:53

      Видишь, усе против Зенита складывается))))

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