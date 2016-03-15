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    Каррагер: «Луис Суарес – лучший нападающий в мире»

    Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что форвард «Барселоны» Луис Суарес способен получить «Золотой мяч».

    «Луис Суарес – лучший нападающий в мире. Если вы меня спросите про трех лучших игроков мира, то я скажу: Суарес, Месси и Роналду.

    Суарес сделал «Барселону» лучше, чем она была при Гвардиоле. Не думал, что его сотрудничество с Месси приведет к тому, что он станет настолько хорош. Его задача – стать номером один в мире, и у него есть талант, чтобы получить «Золотой мяч», – сказал Каррагер в интервью Sport Witness.

    Напомним, что Каррагер играл с уругвайцем в «Ливерпуле».

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.03.2016 13:48
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