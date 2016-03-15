В руководстве «Динамо» раскритиковали последние выступления команды

Смешно тут читать-''Давайте закроем Динамо"",закройте тогда и всю Россию.Эсли у кого то плохо или период такой у человека вашего же россиянина,что помогать не будете,расстрелять его?А ЕЩЁ ПИТЕРЦЫ- город хоть бы не позорили если мозги не работают...
Председатель совета директоров «Динамо» Василий Титов признался, что нынешняя игра команды ему никак не нравится.
- Вам нравится игра, которую показывает команда?
- Как такое может нравиться? Извините, но вы задаете провокационные вопросы. Не хочу все это комментировать.
Добавим, что в 20-м туре РФПЛ «Динамо» на своем поле проиграло «Тереку» (0:1).