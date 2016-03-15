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    В руководстве «Динамо» раскритиковали последние выступления команды

    Председатель совета директоров «Динамо» Василий Титов признался, что нынешняя игра команды ему никак не нравится.

    - Вам нравится игра, которую показывает команда?

    - Как такое может нравиться? Извините, но вы задаете провокационные вопросы. Не хочу все это комментировать.

    Добавим, что в 20-м туре РФПЛ «Динамо» на своем поле проиграло «Тереку» (0:1).

    Источник: «Советский спорт»

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    15.03.2016 12:23
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 16 марта 2016, 15:37

      Смешно тут читать-''Давайте закроем Динамо"",закройте тогда и всю Россию.Эсли у кого то плохо или период такой у человека вашего же россиянина,что помогать не будете,расстрелять его?А ЕЩЁ ПИТЕРЦЫ- город хоть бы не позорили если мозги не работают...

      1
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      Рейтинг: +379

      o33uk 15 марта 2016, 16:27

      Кстати по-моему в питере не только один зенит есть ещё смена, динамо да и ещё кто-нить найдётся.
      Проблема в том что в питере ГАЗПРОМ всего 1 .

      1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > o33uk 15 марта 2016, 16:40

      В Питере при каждой средней школе есть футбольная команда. К чему ваши вопросы о Смене и Динамо(СПб)?

      Вся разница команды школьников - и московского"Динамо" в том, что в этом веке на московское Динамо были потрачены от миллиарда евро до двух, были куплены мировые звёзды класса Манише, Кураньи и прочих Ворониных без счёта -- а Титулов ровно столько же, как у любой школьной команды.

      Динамо висит балластом и занимает зря место в РПЛ - а петербургская Смена мест в РПЛ не занимает и другим, хорошим, городам не мешает выступать в Высшем дивизионе.

      -1
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      Рейтинг: +379

      o33uk > ФК Зенит всея Руси 15 марта 2016, 17:11

      Аршавин Кержаков Ионов Денисов и тд. вроде выпускники как раз смены если у вас каждая школа готовит таких футболистов ну что ж повезло вам.
      Вопросы мои к тому что если б ГАЗПРОМ спонсировал смену или динамо спб то ты бы щас болел за Динамо спб или смену .

      А теперь вообще блеск ))))))))))
      что в этом веке на московское Динамо были потрачены от миллиарда евро до двух, были куплены мировые звёзды класса Манише, Кураньи и прочих Ворониных без счёта -- а Титулов ровно столько же, как у любой школьной команды.
      Во-первых поражает разброс от 1 ярда до 2 я понимаю что у вас в питере денег хоть попой ешь и вам 1-2 ярда без разницы ну да ладно ты же троль.
      Назови мне источник который тебе эти цифры предоставил(вопрос почти риторический), ты вспомнил Манише и тд. в то время свои личные деньги тратил господин Федорычев и по его словам, он истратил за два года не более 200 млн. с учётом строительтва базы и тд. после него мы два года жили на 30 млн. бакинских полученных от вас за Данни, только после этого пришёл ВТБ ,но тех денег что ты написал там близко небыло, Воронин пришёл бесплатно Кураньи тоже(спс Сарсании) и тд. , а вот на вас тратиться народное достояние(я не придумал так реклама говорит) ГАЗПРОМ уже в районе 10 лет и заметь не на Динамо спб ни на Смену откуда вышло пол сборной России, а именно на Зенит, а по титулам ну что ж на майке у Динамо звёздочки есть да завоёваны они были весьма давно, но именно поэтому при всех неудачах болелы остаются, а вот вам кроме последних 5-6 лет хвалится то нечем, но всё это связано с народным достоянием.

      2
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      Рейтинг: +379

      o33uk > o33uk 15 марта 2016, 17:24

      Ещё один момент если б в Москве на стадике пиво разрешили продавать посещаемость выросла б заметно нам нельзя вам можно, даже не спрашиваю почему и так знаю у одних деньги считают у других нет, точнее пару лет назад посчитали ну и наложили штраф точно не помню могу ошибится в районе 50 мультов.

      0
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      Рейтинг: +78

      msbleff > o33uk 15 марта 2016, 18:23

      да что ты споришь с человеком,который ненавидит москву,москвичей и все что с ними связано? он живет в своем мире,дальше питера для него ничего нету.

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > o33uk 15 марта 2016, 23:12

      Твердая пять)))

      0
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      Рейтинг: +78

      msbleff 15 марта 2016, 15:34

      ублюдки,развалили всю команду.

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > msbleff 15 марта 2016, 16:00

      Первое слово следует заменить на: "МОСКВИЧИ".

      -1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 15 марта 2016, 15:16

      Пять футбольных клубов для одной Москвы - это очевидный перебор.

      Давным давно следует закрыть хотя бы три клуба, чтобы остальные заиграли получше.
      Если бы в РПЛ были представлены ещё 3 региона - это было бы огромным благом для нашего футбола.

      Существование (прозябание) Динамо вообще ничем не обосновано.

      -3
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      Рейтинг: +78

      msbleff > ФК Зенит всея Руси 15 марта 2016, 15:36

      чтоб ты знал,в Москве проф.клубов давным давно больше 5штук. если ты считаешь,что снижение конкуренции идет на пользу,то ты сказочный даун.

      0
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      Рейтинг: +379

      o33uk > ФК Зенит всея Руси 15 марта 2016, 15:40

      Не буду в блудни углубляться скажу так посмотри на кол-во населения Питера и Москвы ну и прикинь на душу населения соотношение будет почти одинаковое.
      Да и вообще вам молится надо чтоб в Москве клубов было больше, а то представь в Москве один Спартак и вся братва Московская едет в питер тысяч так под 20 000 ты из дома не выйдешь)))))))))

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > msbleff 15 марта 2016, 15:56

      Сказочный даун это ты.

      Я про снижение илди увеличение конкуренции вообще ни слова не сказал.

      -

      И если вам, сказочным даунам, нравится - так удвойте, пожалуйста, в Москве число клубов, что было очень много - и при том мелких, как горох.

      На ваши пять именитых клубов и жменю всяких Красных Пресень не ходят зрители. Москвичи перекормлены футболом, особенно если учесть что футбол в Москве примерно второго или третьего сорта по качеству.

      -1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > o33uk 15 марта 2016, 16:00

      Ты именно углубился в блудни. В Петербурге один клуб, и в Саранске один клуб, а в Краснодаре два. Какое это имеет отношение к Москве, в которой вас открыто игнорируют зрители? Статистика зрительской посещаемости московского Динамо ясно говорит: ЗАКРОЙТЕ ЭТОТ КЛУБ! Он не нужен вообще никому.

      А считать соотношения дело бессмысленное и поэтому занимайся этой фигнёй самостоятельно.

      0
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      Рейтинг: +379

      o33uk > ФК Зенит всея Руси 15 марта 2016, 16:25

      УХ ТЫ)))) настоящий троль!!!!!
      Давай по пунктам:
      1)Причём здесь Саранск непонятно ну да ладно, я про Динамо, конечно в этом году посещаемость никакая по игре видно почему, прошлый сезон средняя посещаемость в районе 8500-9000 чел. у вас в районе 16-17 тыс.(и это при учёте что вы одни в городе)человек для примера Спартак 20000 чел. + ЦСКА+Локомоты и того в районе 45-50(на всю Москву) ну а про дерби вообще молчу почти всегда аншлаг 30-35 на Спартаке, а в Луже так 60-70 как пить дать.

      2)А считать соотношения дело бессмысленное и поэтому занимайся этой фигнёй самостоятельно.
      Отвечу так для тебя по видимому ДУМАТЬ дело бессмысленное, а считать тем более вот в прошлом году у Динамо деньги посчитали результат дисквалификация, а у вас нет вопрос связано ли это с тем что ГАЗПРОМ спонсор Лиги Чемпионов .............
      Подумай.

      0
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      Рейтинг: +379

      o33uk > o33uk 15 марта 2016, 16:36

      Забыл добавить Динамо в Химках играет не каждый хочет в область ехать в октябре ноябре декабре холодно. (Кстати за футбол в декабре спс вам т.е. Фурсенко хотя если уж быть точным Миллеру).

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > ФК Зенит всея Руси 15 марта 2016, 23:17

      Ну так ты посмотри сколько клубов В Лондоне. Ну а насчет пары-тройки регионов. Так всегда можно увеличить РФПЛ до 18-20 команд. Другой вопрос уровень этих команд и их фин. составляющая.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +379

      o33uk 15 марта 2016, 15:09

      Революция а которой так долго говорили большевики свершилась!!!
      Ура товарищи!!!!
      АНК видно было сразу что тренеришка, начни как все в пер. див.е а там видно будет, но в Динамо только как гость.

      А теперь самый главный вопрос кто настаивал на его кандидатуре и продвигал, спрос должен быть с него, как мне кажется это или Проничев или Соловьёв в любом случае кто б то ни был перед Саламычем извинится наверно надо, так просто по человечески позвонить и сказать Стас мы ошиблись извини.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +577

      yurdin 15 марта 2016, 15:03

      Титов:"Вам нравится тот уровень руководства, который показывает Динамо Москва?"

      Любой болельщик:"Как такое может нравиться? Извините, но вы задаете провокационные вопросы. Не хочу все это комментировать."

      -1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 15 марта 2016, 14:52

      За Кобелевым один просчет, он пытается построить хорошо комбинирующею атакующею команду, а для этого нужна стабильность в составе, достойный уровень исполнителей и время, не говоря уже о наличии хотя бы удовлетворительных полей, а не тот полу-огород что был в химках.
      При всех входящих должно было случится чудо, чтобы Динамо слаженно заиграло, но чуда не случилось, результат закономерен.

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      Рейтинг: +379

      o33uk > FanatSerj 15 марта 2016, 15:22

      Странно только что осенью когда поля были, был Кокорин и Жирков игры так-же не было , а главное результатов(таблицу посмотри).
      Карма такой наверно.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > o33uk 15 марта 2016, 15:47

      Посмотри игру с ЦСКА или Спартаком для начало, перед тем как заявлять что игры не было. Все было, кроме результата.
      А Кокорин в прошлом году особо не играл, больше лечился и грезил зарплате в Зените.

      0
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      ...
      Рейтинг: +379

      o33uk > FanatSerj 15 марта 2016, 16:08

      Совсем не понял причём здесь ЦСКА и Спартак?
      Я тебе любознательный, но не очень внимательный бельчонок про Динамо говорю, поля не причём игры у нас не было ни до Нового года, ни после вот и всё. (Это типо аргумент твоего поста насчёт что Кобелев там чо то задумал, но из-за полей не получается)

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > o33uk 15 марта 2016, 16:44

      Игру же Динамо с ЦСКА и со Спартаком, она была лучше чем у ЦСКА и Спартака, но игра это совсем не результат, вот за результатом надо к Бердыеву идти.

      0
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      ...
      Рейтинг: +379

      o33uk > FanatSerj 15 марта 2016, 17:33

      Могу тебе так же ответить что игра Спартак ЦСКА была более качественная и зрелищная чем Динамо Терек, ну сам посуди удары Динамо в створ ровно 1 и тот в конце Денисов в перекладину.

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > o33uk 15 марта 2016, 22:02

      не передергивай, то что сейчас игры нет никто не отрицает, а вот то что ты написал что её осенью не было это и есть "балабольство" с твоей стороны.

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 15 марта 2016, 13:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      такую команду развалили...
      жесть

      -4
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 15 марта 2016, 12:31

      сначала ра3валили (прое...али) всё, а теперь что то им на нравиться???

      1
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    • ...
      Рейтинг: +838

      sined1951 15 марта 2016, 12:26

      Жаль, но скорее всего с такой игрой Динамо вылетит в ФНЛ.

      -1
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