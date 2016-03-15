В руководстве «Динамо» раскритиковали последние выступления команды

Председатель совета директоров «Динамо» Василий Титов признался, что нынешняя игра команды ему никак не нравится.

- Вам нравится игра, которую показывает команда?

- Как такое может нравиться? Извините, но вы задаете провокационные вопросы. Не хочу все это комментировать.

Добавим, что в 20-м туре РФПЛ «Динамо» на своем поле проиграло «Тереку» (0:1).