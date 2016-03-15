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    Зе Луиш: «Знаю, что болельщики прозвали меня Бонифаций»

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш поделился своими впечатлениями от матча против «Амкара» (2:1), в котором он забил гол и заработал пенальти.

    – Да, хороший матч, но я бы не сказал, что лучший.

    – А какой был лучше?
    – Да вообще не знаю. Нужно подумать, сравнить с другими играми. В целом я доволен.

    – Почему сами не пробили заработанный пенальти?
    – У нас пенальти исполняет Промес. Если бы он отказался, то пробил бы я. Не мог же подойти и отнять мяч у Квинси.

    – Вы забили 4 гола в чемпионате. От вас ждут большего, согласны?
    – Я делаю свою работу, а голы обязательно придут. Не смущает ли меня эта статистика? Нисколько. Возможно, это кому-то не нравится, но я сконцентрирован на работе, делаю, что могу.

    – Зе, вы как-то обещали, что станцуете после забитого гола. Пока нет вдохновения?
    – Мне кажется, в матче с «Амкаром» был неподходящий момент. Лучше танцевать, когда выигрываешь с крупным счетом.

    – Знаете, что болельщики прозвали вас Бонифаций по аналогии с мультяшным героем?
    – Да, слышал. Знаю, что это такой персонаж, я его куклой называю.

    – В команде прозвище дали?
    – Нет, имя у меня короткое. Зачем что-то еще придумывать?

    Источник: «Советский спорт»

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    15.03.2016 10:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 15 марта 2016, 21:25

      Должно прорвать парня,ещё бы партнёры помогли бы точными передачами

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      Рейтинг: +779

      mgordeev 15 марта 2016, 17:23

      Очень понравился в последнем матче.

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