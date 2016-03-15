Зидан разозлился на игроков «Реала» и не разговаривает с ними

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после матча мадридской команды против «Лас-Пальмаса» (2:1) сильно разозлился на своих подопечных. Француз был так раздражен, что после матча не стал общаться с игроками и сохраняет молчание до сих пор.

Напомним, «Реал» вырвал победу у «Лас-Пальмаса» за две минуты до конца матча благодаря голу Каземиро. После 29-ти туров мадридцы занимают третью строчку в турнирной таблице Примеры и отстают от «Барселоны» на 12 очков.