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    Зидан разозлился на игроков «Реала» и не разговаривает с ними

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после матча мадридской команды против «Лас-Пальмаса» (2:1) сильно разозлился на своих подопечных. Француз был так раздражен, что после матча не стал общаться с игроками и сохраняет молчание до сих пор.

    Напомним, «Реал» вырвал победу у «Лас-Пальмаса» за две минуты до конца матча благодаря голу Каземиро. После 29-ти туров мадридцы занимают третью строчку в турнирной таблице Примеры и отстают от «Барселоны» на 12 очков.

    Источник: Marca

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    15.03.2016 08:09
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +18

      Fargo 15 марта 2016, 10:41

      Зидан молчит, на тренировке команды, молча раздает подзатыльники...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 15 марта 2016, 10:18

      Как жить малое?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      Serjik78 15 марта 2016, 10:14

      Как он до сих пор грудак не пробил им как Матерацци? ;)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 15 марта 2016, 09:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      НА БОАМЖА ПОХОЖЕ)))

      -8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen 15 марта 2016, 08:46

      мексиканские страсти

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 15 марта 2016, 08:25

      Вот такое поведение и говорит какой он тренер!

      -1
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