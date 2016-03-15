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    Гендиректор «Крыльев Советов»: «Если у «Зенита» нормальное поле только два года, то что вы хотите от нас?»

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков разъяснил ситуацию с переносом домашней встречи 21-го тура чемпионата России с «Зенитом» на нейтральное поле.

    Матч был перенесен из-за плохого прогноза погоды на ближайшие выходные по решению совместных комиссий РФС и РФПЛ. Напомним, встреча между самарским и питерским клубами пройдет в Саранске.

    – По минимальным требованиям поле «Металлурга» проходит, но комиссия, сделав скидку на предстоящие погодные условия, решила перенести матч в Саранск.

    Теперь при каждом неблагоприятном прогнозе будут переносить матч из Самары?

    – Я устал от этих вопросов. Когда у «Зенита» поле стало нормальным? Последние два года. И это при их финансовых возможностях, с нашими условиями это несоизмеримо. Нереально зимой поменять поле, мы сделали все, что могли. Сегодня у нас идет снег. Согласно прогнозу погоды, он будет идти и через неделю. Решили не рисковать, но это решение комиссии.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    15.03.2016 01:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 15 марта 2016, 09:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ХОРОШО, ЧТО В С-ПИДЕРБУРГ НЕ ПЕРЕНЕСЛИ))

      -9
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      Рейтинг: +300

      Zeff > REDWHITE_ 15 марта 2016, 18:57

      А как ваша клиника называется?

      1
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      Рейтинг: +6

      AssasinNight 15 марта 2016, 08:41

      Почему в Самаре такое поле?
      Есть несколько вариантов.
      1. Поле положили для отмыва денег . Газон Голландский. Дренажная система была сделана в соответствии. Потом начало происходить не понятные вещи, вода стоять начала по всему полю. Значит никто не проводил тех обслуживания дренажного оборудование , как оказалось осенью оно забито. Подрядчика теперь не найти в общем.
      2. Зачем ложить искуственное поле если были проблемы с газоном уже до этого?
      Это самая роковая ошибка правителей руководства стадиона и клуба. Теперь газон менять точно не будут так как скоро будет новый стадион с такими же проблемами. Климат в Самаре резко континентальный , резкие перепады темпереатуры, зимой днем может быть -2, а ночью -25, так и летом со знаком плюс.
      3. Слив команды в ФНЛ , чего бы не хотелось бы. В общем сезон в Самаре так и не начался и теперь ждем апреля. очень жаль, что клуб не обеспечивает проезд всех жилающих , хотя вина в этом только их.

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      Рейтинг: +6

      AssasinNight 15 марта 2016, 08:32

      денег отмыли на поле, надо искуственное ложить давно, они все натурал гонят. Да и кто ложил сразу пропал )))

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      Рейтинг: +300

      Zeff 15 марта 2016, 02:53

      В Питере надо играть.

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 15 марта 2016, 02:17

      Так в Самаре и дороги никудышние. Но есть надежда, что уже через пару лет, пусть ненадолго, будут и дороги и поляна

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