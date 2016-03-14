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    Кейн: «Хочу стать одним из лучших мировых форвардов»

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн признался, что желает стать одним из лучших нападающих мирового футбола.

    «Я столкнулся с проблемами в начале сезона, но лучшие мировые игроки справляются с любыми неприятностями, и регулярно забивают 20-30 голов в сезоне.

    Я хочу стать одним из лучших форвардов мира и знаю, мне постоянно нужно изыскивать новые методы для того, чтобы поражать ворота соперников. Должен забивать не только как в прошлом году, но и по-другому. Потому что сейчас защитники уделяют мне больше внимания, чем в прошлом сезоне», – сказал Кейн.

    Источник: Skysports

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    14.03.2016 20:57
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: -130

      калач 14 марта 2016, 23:38

      Кейн будет новым Месси

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