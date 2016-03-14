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    Президент «Урала»: «Может мне в суд на букмекеров подать?»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию с котировками букмекеров на матч 21-го тура РФПЛ против «Терека», который состоится 19-го марта в Грозном. Коэффициент на победу уральцев выглядит явно завышенным.

    Напомним, что в игре первого круга в Екатеринбурге была зафиксирована ничья – 3:3, несмотря на то, что букмекеры отдавали предпочтение грозненцам.

    – Да что за бред! Опять началось! Букмекеры… Да что же это такое? «Тереку» нельзя выигрывать? Или нам нельзя победить? Я уже не знаю, как реагировать.

    – Согласитесь, коэффициенты очень странные: 11 на победу «Урала»…

    – Да откуда я знаю, почему такие коэффициенты?! Перед игрой первого круга поднималась непонятная шумиха, теперь то же самое! Да вы чего?

    – «Урал» едет в Грозный за победой?

    – Мы едем играть в футбол, будем биться. Ну хватит уже, честное слово! Мне надо на кого-то в суд подать?

    – На букмекеров?

    – Да я не знаю, что делать. Просто не знаю, откуда это все берется. Мы едем за победой в Грозный, будем играть в футбол!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.03.2016 19:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1175

      Karpathian 15 марта 2016, 11:24

      Вперед, Урал!

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    • ...
      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 15 марта 2016, 11:18

      Удачи Уралу!!!!

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