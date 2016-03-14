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    РФПЛ. «Динамо» уступило «Тереку»

    В заключительном поединке 20-го тура РФПЛ «Динамо» на своем поле с минимальным счетом уступило «Тереку». Единственный мяч на свой счет записал форвард грозненцев Магомед Митришев.

    Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

    Динамо (Москва) – Терек (Грозный) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Митришев, 68.

    Динамо: Шунин (к), Козлов (Живоглядов, 60), Губочан, Холмен, Ещенко, Соснин (Денисов, 78), Драгун, Зобнин, Ионов, Ташаев, Бечирай.

    Терек: Городов, Родолфо, Адилсон, Айсатти, Семенов, Иванов (к), Кузяев, Уилкшир (Кен, 85), Грозав (Плиев, 90+1), Рыбус, Митришев (Лебеденко, 84).

    Предупреждения: Губочан, 80 – Митришев, 80; Иванов, 83.

    Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.03.2016 20:50
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +28

      MirOb1 15 марта 2016, 06:59

      С победой Терек!!!

      0
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 14 марта 2016, 23:03

      В Тереке подкупает игровая дисциплина и бережная работа с мячом - игроки уважают мяч, и стараются именно играть в пас, а не перебрасываться мячом. Это тренерская команда: Рахимов - тренер уровня Черчесова и Слуцкого, очень недооцененный и у нас и в мире. Но вообще-то Терек - команда не для еврокубков, состав слабоват. Место 6-8 - это для Терека Рахимова (без него боролись бы за выживание).

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 14 марта 2016, 22:24

      Удивительный в целом тур получился. Из первой восьмёрки семь клубов одержали победы. Не часто такое бывает.

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 14 марта 2016, 22:16

      Терек собирается в еврокубки.
      А при случае будет и в призёры целиться. Никто не гарантировал, что все лидеры возьмут все свои очки не оступаясь.

      Динамо конечно это хохма. Пятое колесо, самое в Москве последнее и бесполезное. Закрыть и забыть, а ресурсы отдать более успешному клубу вроде ЦСКА, чтобы усилили состав и успешнее бились в ЛЧ.

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      Рейтинг: +58

      Rash_0559 14 марта 2016, 22:15

      Динамо конечно щас не та команда по игре с которой можно что то говорить о Терека! Но все же с победой братья!

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 14 марта 2016, 22:13

      Чпок.

      0
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      Рейтинг: +47

      89388900185 14 марта 2016, 21:49

      ТЕРЕК хорош удачи

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 14 марта 2016, 21:49

      Система "Зима-зима" убивает футбол в России.

      2
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      Рейтинг: +402

      Tri 14 марта 2016, 21:19

      Шунин - феерическое говно)))

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Tri 14 марта 2016, 22:17

      Так-то вы правы; но гораздо корректнее будет просто написать: 2ШУНИН - ДИНАМОВЕЦ".

      Смысл выйдет абсолютно тот же, и все всё поймёт безошибочно и чётко.

      -1
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      Рейтинг: +16

      Gersan85 14 марта 2016, 21:12

      Рад за Терек

      4
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