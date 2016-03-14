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    «Динамо» - «Терек». Холмен появится с первых минут, Погребняк оказался вне заявки

    Стали известны стартовые составы команд на матч 20-го тура российской Премьер-лиги между «Динамо» и «Тереком».

    «Динамо»: Шунин, Козлов, Губочан, Холмен, Ещенко, Соснин, Драгун, Зобнин, Ионов, Ташаев, Бечирай.

    Запасные: Габулов, Лещук, Дьяков, Живоглядов, Морозов, Катрич, Денисов, Терехов.

    «Терек»: Городов, Родолфо, Адилсон, Айсатти, Семенов, Иванов, Кузяев, Уилкшир, Грозав, Рыбус, Митришев.

    Запасные: Годзюр, Плиев, Кадыров, Педро Кен, Мохаммади, Мбенг, Кану, Пириз, Шахтиев, Лебеденко.

    Источник: Twitter

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    14.03.2016 18:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +137

      serg30 14 марта 2016, 19:05

      Габулов, Денисов и Дьяков на банке? Ну-ну...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 14 марта 2016, 18:52

      Дьяков и Денисов на скамейки до сих пор наказаны за слив в кубке ?

      Шунин - капитан, уж не думал что он останется самым старшим "Динамовцем" на поле.

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