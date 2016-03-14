Бекхэм раскритиковал болельщиков «Арсенала»

ну с одной стороны и болел можно понять, все же они не болельщики срамтака, готовые терпеть лузерство на протяжении половины своей жизни, хоть Арсенал и выигрывал что то.
Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм недоволен поведением болельщиков «Арсенала», которые недавно вывесили баннер, адресованный главному тренеру команды Арсену Венгеру.
«Это постыдно. Те, кто ищут внимания к себе, не заслуживают никакого уважения», – написал Бекхэм.
Как сообщалось ранее, на полотнище было написано: «Арсен, спасибо за воспоминания, но пора попрощаться».
На текущий момент «канониры» занимают третье место в АПЛ.