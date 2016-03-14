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    Бекхэм раскритиковал болельщиков «Арсенала»

    Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм недоволен поведением болельщиков «Арсенала», которые недавно вывесили баннер, адресованный главному тренеру команды Арсену Венгеру.

    «Это постыдно. Те, кто ищут внимания к себе, не заслуживают никакого уважения», – написал Бекхэм.

    Как сообщалось ранее, на полотнище было написано: «Арсен, спасибо за воспоминания, но пора попрощаться».

    На текущий момент «канониры» занимают третье место в АПЛ.

    Источник: Instagram

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    14.03.2016 17:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1608

      кто там 14 марта 2016, 19:16

      ну с одной стороны и болел можно понять, все же они не болельщики срамтака, готовые терпеть лузерство на протяжении половины своей жизни, хоть Арсенал и выигрывал что то.

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