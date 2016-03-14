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    Генеральный директор «Зенита»: «Бюджет клуба составляет 150-170 миллионов»

    Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал о доходах клуба, а также о том, как в последние годы менялся бюджет петербуржцев.

    - Бюджет «Зенита» относительно стабилен и колеблется в зависимости от сезона в пределах 150-170 миллионов евро. В частности, на колебания влияет и доход от трансферных операций. Эта сумма включает в себя спонсорские контракты, деньги, которые клуб зарабатывает благодаря участию в различных турнирах, от ТВ-трансляций, от РФПЛ. В целом спонсорские контракты с компаниями группы «Газпром» последние сезоны составляют порядка 50 процентов от всех доходов клуба. При этом в последние годы бюджет клуба на сезон составляет порядка 165 миллионов евро и существенно не меняется.

    На настоящий момент финансовое состояние клуба соответствует правилам fair play. Первое, что интересует УЕФА, - это трансферный баланс. В последние два года мы не делали громких покупок с точки зрения цены, при этом успешно продали Рондона за 18 миллионов евро. Причем покупали мы его по старому курсу евро, а продавали уже по новому, в результате чего разница в рублях получилась колоссальной.

    Что касается приобретений, то после трансферов Гарая и Хави Гарсии - надо сказать, весьма выгодных - сделки, по сути, были для нас практически бесплатными. Особенно если сравнивать со стоимостью среднестатистических сделок на трансферном рынке. В частности, это касается трех игроков, которые пополнили наш основой состав минувшей зимой, - это Юрий Жирков, Александр Кокорин и Маурисио.

    Источник: ТАСС

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    14.03.2016 17:11
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 14 марта 2016, 22:10

      Вообще то бюджет состоит из 2-х частей: доходы и расходы! Гендиректор клуба рассказал только лишь о доходной части,которую наполовину финансирует Газпром,а вот расходную нет! Однако и так понятно,раз спонсор дает деньги клубу значит своих доходы не покрывают расходов!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 14 марта 2016, 18:20

      И рядом-«Ростов» могут признать банкротом- мы чё млять в разных странах живём..

      1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > андрей андреев 14 марта 2016, 18:39

      Сперва вы обязаны выиграть пару еврокубков -- и лишь после этого спонсоры примут решение давать вам побольше денег.

      Другого способа распоряжаться бюджетом, сопоставимым с бюджетом лидера нашего футбола - не существует. Это азбука.

      Идите и работайте.

      -----------

      Хотя, конечно, можете, как завистливые бабы, спеть песенку: "У них там денег куры не клюют - а здесь у нас на водку не хватает". Станете на москвичей похожи.

      -1
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL > ФК Зенит всея Руси 14 марта 2016, 18:45

      Да,только забыл сказать,что перед выигрышем этих двух еврокубков Зенит мог позволить себе купить Тимощука за 20 миллионов(что на тот момент рекордом было),о чём нынешний Ростов и мечтать не может.

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > ZENIT GOAL 14 марта 2016, 19:01

      Поплачь ещё.

      Конечно мог.
      Потому что в Санкт-Петербурге единственный клуб, в который идут все деньги, что способен привлечь громадный пятимиллионный город, одна из мировых столиц.

      Было бы странно, если бы уважаемый мной Ростов, в котором и населения на порядок меньше -- и соответственно зарабатывать клуб способен не на всём Северозападе а лишь в своей области -- чтобы Ростов мог не выигрывая Титулов покупать Тимощуков.

      Объясняю для тугодумов ещё раз: сперва вы должны начать выиграть еврокубки - и лишь потом разевать рот на ломти сопоставимые с лидером российского футбола. Не нужно тупить.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ФК Зенит всея Руси 14 марта 2016, 20:10

      Для особо одарённых-на порядок меньше это 500000,а в Ростове 1150000

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > андрей андреев 14 марта 2016, 22:07

      Если ты такой точный математик - то округли в нужную тебе сторону и успокойся.

      Повторяю: я к Ростову городу и клубу отношусь уважительно. Что не отменяет размеров и количества населения.

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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL > ФК Зенит всея Руси 15 марта 2016, 02:15

      Плакать от игры Зенита действительно хочется.И ещё от того,что рыжего с толстозадым за их провалы ещё не выгнали.
      Тебя не только русский язык подводит(читать не умеешь),но и память - Тимощука Зенит купил ДО того,как стал чемпионом и выиграл Кубок УЕФА,так что твой пассаж про " сперва вы должны начать выиграть еврокубки - и лишь потом разевать рот на ломти сопоставимые с лидером российского футбола" с действительностью ничего общего не имеет.Это просто двойные стандарты - кто-то должен сам пахать,а у кого то просто есть Газпром(который,если уж это НАЦИОНАЛЬНОЕ достояние,мог бы спонсировать либо ВСЕ клубы,либо НИ ОДИН, и хотя бы пародию сделать на честную конкуренцию). А по поводу "идите и работайте" - в Питере газ,благодаря которому покупаются Тимощук,Данни,Халк и т.д.(призовых за еврокубки даже на одного из них не хватило бы) не добывают, а только барыши с добычи имеют.В Лен.области что-то добывают,но сравнить,как живут областные клубы,а как Зенит - пропасть между ними.Реально смешно становится,когда такие как ты начинают во всём Москву обвинять, хотя рьяно поддерживают то,что наш город превратился в её уменьшенную копию,хоть и никак не желают этот свершившийся уже давно факт признавать.

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 14 марта 2016, 17:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      а почему 150 - 170 млн????
      Сразу бы написали 10 - 170 и сидите гадайте, как глубоко бомжи ручонки в госбюджет запускают)))))

      -5
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > molotovcoctail 14 марта 2016, 19:03

      Вряд ли стоит трудиться. В его чугунную башку никакие аргументы не поступают. Просто гудит да сажа высыпается.

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