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    Булыкин: «Думаю, «Динамо» обыграет «Терек»

    Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин сделал свой прогноз на предстоящий матч 20-го тура РФПЛ «Динамо» — «Терек». Напомним, что встреча состоится сегодня. Начало матча в 19:00 по мск.

    «Фаворитом в сегодняшнем матче считаю «Динамо», хотя им будет непросто. Бело-голубые играют дома, и им нужны очки. Грозненцы сейчас в хорошей форме, но подопечные Кобелева при своих болельщиках должны найти в себе силы обыграть «Терек». В «Динамо» есть футболисты, которые могут повести за собою команду и показать личным примером, что нужно делать. Их мало, но состав сейчас строится.

    Бечирай может показать хороший футбол, а травмы ключевых игроков и возможность закрепиться в основном составе должны еще больше его стимулировать к результативным действиям. Будем надеяться, что если Фатос выйдет на поле, то принесет пользу команде. Думаю, матч завершится победой «Динамо» со счетом 2:1», — сказал Булыкин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.03.2016 14:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +133

      Freddi555 14 марта 2016, 20:20

      ничейку сгоняют, судя по игре
      !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 марта 2016, 17:00

      Очень хочется верить. Но Терек - это, как правило, не только футбол, ага.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 14 марта 2016, 17:00

      Ага! Конечно ))) Динамо - это полный отстой

      0
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      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > APchelov 14 марта 2016, 17:26

      Ты что! Конечно, нет!!!

      -

      Хотя, всё-таки да....

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +519

      Dammit 14 марта 2016, 16:02

      Терек в неплохой форме,Динамо наоборот. Скорее всего ничья, хотя всякое может быть

      0
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      ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov > Dammit 14 марта 2016, 17:48

      Не, без Кокорина Динамо победы не видать )

      1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 14 марта 2016, 14:36

      обыграют

      -3
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