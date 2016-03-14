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    Покеттино: «Болельщики не зря мечтают о чемпионстве»

    Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино считает, что чемпионство – вполне реальная цель для его подопечных.

    «Мы добились отличной победы и добыли три важных очка после серии не самых лучших игр. Мы создали больше шансов и хорошо играли.

    Сложно играть против команд, борющихся за выживание, но у нас был правильный настрой. Нужно и дальше давить на соперников и побеждать. Нельзя запретить болельщикам мечтать, и они правильно мечтают. Нам же надо и дальше трудиться над победами», - сказал Покеттино.

    Источник: BBC

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    14.03.2016 11:51
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