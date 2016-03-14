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    Рэмзи: «Баннеры фанатов меня шокировали»

    Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи раскритиковал фанатов после того, как они вывесили баннеры с требованиями уволить главного тренера Арсена Венгера.

    «Я ошарашен поведением фанатов. Я не видел баннера, потому что был травмирован, а ребята не говорили об этом, поскольку эта идея уже не нова.

    Чтобы фанат «Арсенала» пошел на такой поступок и принес на стадион баннер с этими словами – я просто в шоке. Посмотрите, скольких тренеров увольняют за маленькие проступки – Арсен Венер справлялся с давлением раньше, справится и сейчас», - сказал Рэмзи.

    Источник: The Sun

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    14.03.2016 08:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +118

      Лыков 14 марта 2016, 11:28

      Он армянин ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +483

      headdevil > Лыков 14 марта 2016, 13:17

      ты армянин

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Igreks 14 марта 2016, 10:46

      не факт что что-то изменится к лучшему после увольнения. Я против. Хочется чтобы он выиграл ЛЧ или чемпионат уже.

      2
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Igreks 14 марта 2016, 13:28

      что простите? Арсенал? ЛЧ, АПЛ? Выиграть???? что вы курите уважаемый?)))

      0
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      Рейтинг: +63

      LogvinovSerj13 14 марта 2016, 09:08

      Да пора уже дедушке на выход. Состав отличный, результат нет

      -2
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