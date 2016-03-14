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    Нападающий «Мэнсфилда» оштрафован за то, что справил нужду на стадионе

    Нападающий «Мэнсфилд Таун» Ади Юссуф оштрафован и удален на пять игр после того, как он решил помочиться за трибуной гостевого стадиона прямо перед выходом на матч с лавки запасных.

    Игрок клуба, выступающего в четвертом английском дивизионе, оштрафован на 700 фунтов.

    «Клуб не будет защищать игрока, но стоит отметить, что Ади получил директивы от стюарда и запасных «Плимута» о том, где справить нужду. Это случилось не на глазах фанатов, за трибуной, и туалеты находились далеко», - сказал главный тренер Адам Мюррей.

    Источник: ESPN

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    14.03.2016 06:09
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 14 марта 2016, 09:44

      Я смотрю цивилизацией прям таки и несет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -34

      Efimych 14 марта 2016, 09:31

      дитя африканскыя

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 марта 2016, 08:56

      Почему это существо до сих пор не в Тереке?

      -1
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