Нападающий «Мэнсфилда» оштрафован за то, что справил нужду на стадионе

Нападающий «Мэнсфилд Таун» Ади Юссуф оштрафован и удален на пять игр после того, как он решил помочиться за трибуной гостевого стадиона прямо перед выходом на матч с лавки запасных.

Игрок клуба, выступающего в четвертом английском дивизионе, оштрафован на 700 фунтов.

«Клуб не будет защищать игрока, но стоит отметить, что Ади получил директивы от стюарда и запасных «Плимута» о том, где справить нужду. Это случилось не на глазах фанатов, за трибуной, и туалеты находились далеко», - сказал главный тренер Адам Мюррей.