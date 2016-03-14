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    Примера. «Реал» на последних минутах вырвал победу в матче с «Лас-Пальмасом»

    В поединке 29-го тура Примеры «Реал» добыл непростую победу над «Лас-Пальмасом». "Сливочные» вели на протяжении всего матча, благодаря точному удару Серхио Рамоса, однако за четыре минуты до конца второго тайма форвард хозяев Виллиан Жозе счет сравнял. И буквально тут же, а именно через две минуты, Каземиро принес мадридцам такую важную победу.

    Королевский клуб продолжает отставать от первого места на 12 очков, от второй строчки его отделяют четыре балла.

    Чемпионат Испании. Примера. 29-й тур

    Лас-Пальмас – Реал (Мадрид) – 1:2 (0:1)

    Голы: 1:0 – Рамос, 25: 1:1 – Виллиан Жозе, 86; 1:2 – Каземиро, 88.

    Удаление: Рамос, 90+1.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.03.2016 00:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +62

      jinhae 14 марта 2016, 22:09

      пас отдать некому. открывающихся нет или их не видят. мучение а не игра.

      0
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      Рейтинг: +10

      ЦСКА 2015—2016 14 марта 2016, 07:53

      Раздражали РЕАЛА ВОТ получили ответ)))

      -1
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