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Мини-футбол. «Норильский никель» остановил «Синару»

13 марта 2016, 23:19

«Норильский никель» в матче 18-го тура Суперлиги добился дома победы над екатеринбургской «Синарой». Успех хозяевам паркета принес Вадим Цай, который отметился хет-триком.

«Сибиряк» ушел от поражения в матче со столичной «Диной», вырвав ничья в концовке второго тайма.

Чемпионат России. Суперлига. 18-й тур

Сибиряк (Новосибирск) – Дина (Москва) – 3:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Абрамов, 3. 1:1 – Волынюк, 24. 2:1 – Иванов, 28. 2:2 – Катанэ, 35. 2:3 – Морено, 38. 3:3 – Боавентура, 45.

Прогресс (Глазов) – Динамо (Московская область) – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Бадретдинов, 14. 0:2 – Фернандао, 22. 0:3 – Ари, 49.

Политех (Санкт-Петербург) – Тюмень – 3:6 (1:2)

Голы: 0:1 – Абрамович, 9. 1:1 – Дяк, 12. 1:2 – Соколов, 23. 1:3 – Антошкин, 29. 2:3 – Катанэ, 40. 2:4 – Неведров, 42. 2:5 – Абрамович, 44. 2:6 – Абрамович, 45. 3:6 – Кузенок, 48.

КПРФ (Москва) – Газпром-ЮГРА (Югорск) – 2:5 (0:3)

Голы: 0:1 – Чишкала, 2. 0:2 – Лысков, 23. 0:3 – Афанасьев, 25. 1:3 – Котляров, 30. 2:3 – Котляров, 42. 2:4 – Шаяхметов, 46. 2:5 – Кайо, 49.

Норильский никель (Норильск) – Синара (Екатеринбург) – 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Чистополов, 17. 1:1 – Чай, 28. 2:1 – Цай, 35. 3:1 – Цай, 39. 3:2 – Аширов, 50.

Новая генерация (Сыктывкар) – Ухта – 6:8 (0:2)

Голы: 0:1 – Дунец, 14. 0:2 – Бикбулатов, 16. 0:3 – Бикбулатов, 30. 0:4 – Иванов, 31. 1:4 – Кейруш, 32. 1:5 – Бикбулатов, 34. 1:6 – Костюков, 34. 2:6 – Кейруш, 35. 3:6 – Талес, 40. 4:6 – Иванченков, 41. 5:6 – Кейруш. 43. 5:7 – Гордюков, 46. 5:8 – Кузьминых, 47. 6:8 – Кейруш, 50.

Источник: Бомбардир.ру
Мини-футбол
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