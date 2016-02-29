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    Мини-футбол. «Сибиряк» проиграл в Югорске, «Тюмень» разгромила «Прогресс»

    Новосибирский «Сибиряк» неожиданно крупно проиграл в матче 17-го тура Суперлиги югорскому клубу «Газпром-ЮГРА». Гости еще как-то держались первую половину встречи, но затем посыпались, позволив «Газпром» забить семь раз.

    «Тюмень» на родном паркете смогла раздавить глазовский «Прогресс». На девять мячей приезжая команда ответила лишь четырьмя.

    Чемпионат России. Суперлига. 17-й тур

    Тюмень – Прогресс (Глазов) – 9:4 (2:2)

    Голы: 0:1 – Жданов, 20. 1:1 – Антошкин, 23. 2:1 – Неведров, 25. 2:2 – Мелконян, 25. 3:2 – Лобков, 26. 4:2 – Милованов, 27. 5:2 – Абрамович, 32. 6:2 – Батырев, 32. 6:3 – Демин, 41. 7:3 – Антошкин, 44. 7:4 – Демин, 45. 8:4 – Абрамович, 49. 9:4 – Антошкин, 50.

    Синара (Екатеринбург) – Новая генерация (Сыктывкар) – 5:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Фахрутдинов, 1. 1:1 – Прокушев, 3. 2:1 – Фахрутдинов, 26. 2:2 – Герасимов, 28 (в свои ворота). 3:2 – Аширов, 38. 4:2 – Агапов, 40. 5:2 – Фахрутдинов, 49.

    Газпром-ЮГРА (Югорск) – Сибиряк (Новосибирск) – 7:3 (2:1)

    Голы: 1:0 – Афанасьев, 11. 2:0 – Афанасьев, 18. 2:1 – Тимощенков, 20. 3:1 – Лысков, 30. 4:1 – Лысков, 32. 4:2 – Жоан, 36. 5:2 – Ниязов, 38. 5:3 – Тимощенков, 39. 6:3 – Чишкала, 50. 7:3 – Кайо, 50.

    Дина (Москва) – Норильский никель (Норильск) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мишарин, 8. 2:0 – Карлиньос, 40.

    Динамо (Московская область) – КПРФ (Москва) – 3:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Паулиньо, 4. 1:1 – Фернандао, 32. 2:1 – Пула, 34. 2:2 – Ромуло, 38 (в свои ворота). 3:2 – Фернандиньо, 48.

    Ухта – Политех (Санкт-Петербург) – 3:4 (1:1)

    Голы: 0:1 – Кузенок, 2. 1:1 – Дунец, 23. 1:2 – Романов, 38. 2:2 – Рудых, 40. 2:3 – Костыгин, 48. 3:3 – Кузьминых, 50. 3:4 – Романов, 50.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.02.2016 14:30
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