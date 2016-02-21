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Мини-футбол. КПРФ обыгрывает «Прогресс», «Газпром» - «Норильский никель»

21 февраля 2016, 18:50

Столичный КПРФ набрал шесть очков в двух матчах 16-го тура Суперлиги с глазовским «Прогрессом». Отметим, что гости оба раза «отгружали» сопернику пять и более мячей.

Югорский «Газпром-ЮГРА» разобрался с «Норильским никелем, не дав оппоненту в родных стенах заработать какие-либо очки. Добавим, что в своих двух матчах «Тюмень» смяла с пути «Ухту».

Чемпионат России. Суперлига. 16-й тур. Первые матчи

Тюмень – Ухта – 9:4 (3:2)

Голы: 1:0 – Исламов, 5. 1:1 – Горшков, 7. 2:1 – Кузьминых, 9 (в свои ворота). 3:1 – Абрамович, 22. 3:2 – Кузьминых, 24. 4:2 – Неведров, 32. 5:2 – Батырев, 33. 5:3 – Кузьминых, 37. 6:3 – Асланян, 38. 7:3 – Лобков, 38. 8:3 – Антошкин, 40. 9:3 – Логинов, 42. 9:4 – Кузьминых, 49.

Прогресс (Глазов) – КПРФ (Москва) – 4:5 (2:2)

Голы: 1:0 – Жданов, 5. 1:1 – Котляров, 15. 2:1 – Райхель, 17. 2:2 – Котляров, 21. 3:2 – Райхель, 27. 4:2 – Мелконян, 28. 4:3 – Разоренов, 43. 4:4 – Гончаров, 44. 4:5 – Гончаров, 44.

Политех (Санкт-Петербург) – Синара (Екатеринбург) – 1:6 (0:4)

Голы: 0:1 – Герасимов, 4. 0:2 – Шевчук, 17. 0:3 – Фахрутдинов, 21. 0:4 – Аширов, 24. 0:5 – Аширов, 29. 0:6 – Загузов, 39. 1:6 – Дяк, 50.

Норильский никель (Норильск) – Газпром-ЮГРА (Югорск) – 3:7 (2:6)

Голы: 1:0 – Анисимов, 3. 1:1 – Ниязов, 5. 1:2 – Лысков, 6. 2:2 – Федеров, 16. 2:3 – Шаяхметов, 20. 2:4 – Лысков, 22. 2:5 – Афанасьев, 22. 2:6 – Давыдов, 25. 3:6 – Пономарев, 37 (с пенальти, 6м). 3:7 – Ниязов, 48.

Новая генерация (Сыктывкар) – Дина (Москва) – 3:3 (2:2)

Голы: 0:1 – Карлмньос, 7. 0:2 – Морено, 23. 1:2 – Кейруш, 25 (с пенальти, 6м). 2:2 – Соколов, 25. 3:2 – Кейруш, 26. 3:3 – Абрамов, 43.

Вторые матчи

Сибиряк (Новосибирск) – Динамо (Московская область) – 5:4 (2:1)

Голы: 1:0 – Жоан, 19 (с пенальти, 10м). 1:1 – Фернандао, 17. 2:1 – Чухрий, 22. 3:1 – Иванов, 28. 3:2 – Сирило, 31. 3:3 – Ромуло, 42. 4:3 – Жоан, 44. 4:4 – Сергеев, 46. 5:4 – Кудзиев, 50.

Тюмень – Ухта – 9:6 (4:3)

Голы: 1:0 – Упалев, 3. 1:1 – Дунец, 4. 2:1 – Антошкин, 5. 3:1 – Соколов, 9. 3:2 – Дунец, 22. 3:3 – Рудых, 24. 4:3 – Батырев, 24. 5:3 – Неведров, 27. 6:3 – Соколов, 28. 7:3 – Соколов, 32. 7:4 – Антошкин, 32 (в свои ворота). 7:5 – Бикбулатов, 38. 8:5 – Лобвков, 38. 9:5 – Антошкин, 40. 9:6 – Дунец, 47.

Прогресс (Глазов) – КПРФ (Москва) – 3:6 (1:3)

Голы: 1:0 – Руженцев, 4. 1:1 – Канивец, 14. 1:2 – Сомхишвили, 15. 1:3 – Канивец, 19. 1:4 – Део, 33. 2:4 – Будин, 39. 3:4 – Будин, 41. 3:5 – Гончаров, 43. 3:6 – Котляров, 50.

Политех (Санкт-Петербург) – Синара (Екатеринбург) – 4:4 (3:1)

Голы: 1:0 – Кузнецов, 3. 2:0 – Романов, 22. 3:0 – Дяк, 24. 3:1 – Шевчук, 24. 3:2 – Шистеров, 33. 3:3 – Шереметьев, 44 (в свои ворота). 3:4 – Герасимов, 45. 4:4 – Романов, 49.

Норильский никель (Норильск) – Газпром-ЮГРА (Югорск) – 2:3 (2:2)

Голы: 0:1 – Чишкала, 3. 1:1 – Давыдов, 4. 2:1 – Филиппов, 16. 2:2 – Лысков, 24. 2:3 – Чишкала, 27.

Новая генерация (Сыктывкар) – Дина (Москва) – 5:5 (2:3)

Голы: 0:1 – Морено, 2. 0:2 – Карлиньос, 5. 1:2 – Кейруш, 11. 2:2 – Талес, 18 (с пенальти, 6м). 2:3 – Кутузов, 25. 3:3 – Лялин, 35. 4:3 – Соколов, 40. 5:3 – Кутузов, 45 (в свои ворота). 5:4 – Багиров, 47. 5:5 – Морено, 50.

Источник: Бомбардир.ру
Мини-футбол
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