Газзаев: «Сегодня «Ростов» – полноценный претендент на золото»

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев высказал свою точку зрения о матче 20-го тура РФПЛ между «Ростовом» и армейским клубом (2:0). Напомним, что благодаря победе во вчерашней игре, ростовчане сравнялись с красно-синими по набранным очкам, и вышли на первую строчку в турнирной таблице по дополнительным показателям.

«Играли два лидера нынешнего первенства. Встреча была очень напряженная. «Ростов» подготовился к матчу основательно. Качество игры подопечных Бердыева проявилось в закономерной победе – 2:0. Кроме того, хозяева имели еще выгодные ситуации для того, чтобы укрепить свое превосходство.

Безусловно, «Ростов» выбрал правильную тактику – использовал возможности для контратаки. При срыве атаки все ростовчане выполняли оборонительные функции. В таком матче соревноваться с ЦСКА в открытом футболе было бы безумием. Впервые я вижу, что «армейцы» не создали ни одного реального голевого момента у ворот соперника за 90 минут. «Ростов» перекрыл все зоны, возможные для создания опасных ситуаций. Были подходы к воротам и территориальное преимущество ЦСКА, но настоящей угрозы не было благодаря правильным оборонительным действиям «Ростова». Все закономерно. Хорошо, что в чемпионате есть интрига.

Сегодня «Ростов» – полноценный претендент на золото. Победу над ЦСКА можно смело назвать тренерской. Пусть индивидуальное и исполнительское мастерство армейцев выше, но, как говорится, порядок бьет класс. Строгая игровая дисциплина «Ростова» – решающий фактор в успехе южан», – сказал Газзаев.