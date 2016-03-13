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    Газизов: «Пусть судейский комитет смотрит эпизод с пенальти и принимает решение»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов дал свою оценку эпизоду с назначением пенальти в ворота уфимской команды в матче 20-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:2).

    – Конечно, можно ставить любые пенальти… Но такой… Что тут сказать? «Локомотив» борется за ведущие позиции в российском футболе, но так далеко не уйдет. Не надо помогать московским командам! Пусть они выигрывают на классе и побеждают по-другому! Пусть судейский комитет смотрит эпизод и принимает решение. Квалифицированные арбитры такие ошибки допускать не могут!

    Поэтому российские клубы побеждают в нашем чемпионате, а в еврокубках – сами понимаете. Там такие пенальти не ставят.

    – Если бы не пенальти, «Уфа» увезла бы очки из Черкизова?

    Да мы играли строго по схеме. Ждали своих моментов, и они бы у нас появились.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.03.2016 19:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 марта 2016, 20:51

      Пусть Газизов вспомнит те переходные матчи, после которых Шурупы попали в РФПЛ, ага.

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