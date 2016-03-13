Веденеев: «Форварды «Зенита» не великие бомбардиры»

Во-вторых, ужесточение лимита не позволяет Андре Виллаш-Боашу ставить в состав сильнейших игроков.
Глупость полнейшая,эти "сильнейшие игроки" проваливали матч за матчем и осенью, и сейчас, и что мешало ИХ сажать на скамейку?Как,например, в матче с Локомотивом - Боаш говорил,что из-за лимита не мог выпустить Витселя,и пришлось выпускать Евсеева.А что мешало заменить провалившего матч Халка?Или Данни?Или Кришито?В конце концов,он выпустил Витселя вместо Гарсии,и что это дало?Ничего,просто очередной повод для невнятной отговорки!Так получается,что в Зените у легионеров,купленных за большие деньги,есть своеобразная индульгенция ,которая позволяет им всегда оставаться на поле,как бы они не играли.Так было и при Спаллетти,так есть и при Боаше.Вот говорят, что лимит даёт такое право нашим игрокам.А разве высокопоставленные легионеры как-то страдают из-за этого?Напротив - для них созданы шикарные условия,позволяющие им постоянно играть и ни за что не отвечать. Это куда сильнее бьёт по Зениту, чем лимит!
Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев рассказал о том, чего он ждет от матча сине-бело-голубых против «Рубина» в 20 туре российской Премьер-лиги.
«Проблемы «Зенита» связаны не с мотивацией игроков, а сразу с несколькими факторами. Во-первых, была неправильно организована подготовка к сезону. Во-вторых, ужесточение лимита не позволяет Андре Виллаш-Боашу ставить в состав сильнейших игроков. Игры в Лиге чемпионов были успешнее во многом потому, что правила лимита там не действуют. В-третьих, большое количество травмированных еще больше усложняет ситуацию с выбором состава. Некоторые футболисты «Зенита» вообще не понимают, что происходит на поле. Новые идеи в плане организации взаимодействий могут вернуть питерцам уверенность в своих силах на оставшуюся часть чемпионата. Сейчас вся игра строится либо через Шатова, либо через Халка. Первый травмирован, второго держат трое. В результате нынешняя игра питерцев не соответствует уровню прошлого сезона.
«Зенит» находится в сложной ситуации: осенью растеряли очки и отстали от лидеров. Игра на атаку во втором круге неизбежно приведет к увеличению моментов у ворот питерцев, а стабильной игры в защите у них нет. Это шанс для «Рубина» и остальных соперников. Форварды «Зенита» не великие бомбардиры. Артем Дзюба и Александр Кокорин за свои карьеры не забивали много. Их средняя цифра за сезон – восемь-десять мячей. Дзюба – игрок штрафной площадки, напрямую зависящий от вингеров. Кокорин может за счет скорости сам создать момент. Но Виллаш-Боаш не использует их на поле одновременно», - отметил Веденеев.