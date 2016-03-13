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    «Зенит» - «Рубин». Стартовые составы

    Стали известны стартовые составы команд на матч 20 тура российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Рубином».

    «Зенит»: Лодыгин, Жирков, Ломбертс, Нету, Смольников, Витсель, Маурисио, Данни, Шатов, Дзюба, Халк.
    Запасные: Кержаков, Обухов, Гарай, Анюков, Кришито, Хави Гарсия, Юсупов, Кокорин.

    «Рубин»: Рыжиков, Бергстрем, Пилявский, Кверквелия, Кузьмин, Ткачук, Оздоев, Камболов, Канунников, Цакташ, Портнягин.
    Запасные: Нестеренко, Котуньо, Гекдениз, Дядюн, Кисляк, Ахметов, Джалилов, Билялетдинов, Устинов, Девич.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.03.2016 18:42
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