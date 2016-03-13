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    Хомуха: «Бердыев – лучший тренер в России на данный момент и уже этим летом возглавит «Зенит»

    Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха поделился своим мнением о победе «Ростова» в матче 20 тура чемпионата Росссии против ЦСКА (2:0), а также отметил вклад главного тренера ростовчан Курбана Бердыева в успехи команды.

    «Чемпионские амбиции «Ростова» были видны уже давно. Такая уверенная победа над ЦСКА добавит сил команде, ведь осталось не так много матчей до финиша чемпионата. Ростовчане постараются воспользоваться своим шансом, который выпадает раз в жизни. «Ростов» – фаворит в борьбе за чемпионство.

    У Курбана Бердыева гораздо больше опыта, чем у Леонида Слуцкого. Наставник ростовчан умеет использовать возможности своих футболистов на 100 процентов, поэтому с «Ростовом» сложно играть всем без исключения. Это хорошо организованная команда, с системным подходом, который мотивирует игроков на достижение результата. Большинство футболистов «Ростова» не имело победных традиций и опыта чемпионства. Сейчас у них впервые в карьере появился шанс чего-то добиться.

    Бердыев – лучший тренер в стране на данный момент. То, что «Спартак» не выбрал его главным тренером летом, выбрав Дмитрия Аленичева, это проблема руководства красно-белых. Бердыев возглавит «Зенит» уже этим летом», - заявил Хомуха.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.03.2016 18:26
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +11

      Rutya 14 марта 2016, 18:09

      Рубин при Бердыеве играл в ЛЧ и даже обыграл Барселону,но что то с российскими командами считаться не стали до сих пор.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 14 марта 2016, 09:34

      в сборную его

      1
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      Рейтинг: +7

      ХАЛКинГОООООООЛ!!! 13 марта 2016, 21:46

      Между прочим Бердыев в свое время играл за Ростсельмаш)))

      0
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      Рейтинг: +124

      1cent 13 марта 2016, 19:08

      бляхо муха

      0
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      Рейтинг: +11

      ПаРнИшКа 05 РеГиОнА 13 марта 2016, 18:59

      очень хотелось бы что бы бердыев возглавил зенит . это не из-за симпатия к зениту . в ЛЧ российские команды это пешки которые выход из группы считают огромным достижением . а бердыев по-моему этот единственный тренер из всех который может дать результат . вилаш боаш тоже играл в ЛЧ от обороны при нем тоже было главное результат а не игра . при бердыеве это результат может быть значительно лучше. и может хоть потом начнут с российскими командами считаться .

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 марта 2016, 18:50

      Хомуха, не свисти прежде Шнобеля, ага. Бердыев в Ростове не только команду команду строит, но и отношения выстраивает с кем нужно, так сказать, встраивается в систему. Так что не всё так просто, взял и ушёл...

      -2
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      Рейтинг: +24996

      bset > Aztec58 13 марта 2016, 21:40

      Ты аутист или у тебя просто заклинило твое "ага" в каждом комментарии?

      2
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica > bset 14 марта 2016, 22:09

      он даунер

      1
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 13 марта 2016, 18:38

      Хомуха в роли Ванги. Это было бы смешно, если бы не было так грустно.

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