Сафонов: «Зениту» будет тяжело с «Рубином» после «Бенфики»

Не после Бенфики, а потому что Зенит при АВБ забил на чемпионат. Рубин Чалого - довольно слабая команда, место этак на 10, но не проиграть клоунскому Зениту способен вполне.
Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов выразил мнение, что в предстоящей игре 20 тура российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Рубином» успех со счетом (1:0) будут праздновать сине-бело-голубые.
«Будет петербуржцам тяжело после «Бенфики», меньше времени останется на восстановление, но при своих болельщиках надо брать три очка. В прошлом туре сине-бело-голубые потеряли баллы в Краснодаре, а теперь уже таких осечек делать нельзя», - сказал Сафонов.
Прогнозы на другие матчи 20 тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».