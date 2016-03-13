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    Сафонов: «Зениту» будет тяжело с «Рубином» после «Бенфики»

    Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов выразил мнение, что в предстоящей игре 20 тура российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Рубином» успех со счетом (1:0) будут праздновать сине-бело-голубые.

    «Будет петербуржцам тяжело после «Бенфики», меньше времени останется на восстановление, но при своих болельщиках надо брать три очка. В прошлом туре сине-бело-голубые потеряли баллы в Краснодаре, а теперь уже таких осечек делать нельзя», - сказал Сафонов.

    Прогнозы на другие матчи 20 тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.03.2016 18:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 13 марта 2016, 18:41

      Не после Бенфики, а потому что Зенит при АВБ забил на чемпионат. Рубин Чалого - довольно слабая команда, место этак на 10, но не проиграть клоунскому Зениту способен вполне.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 марта 2016, 18:25

      Кстати и молодёжка Ростова на 1 месте. Вот как надо воспитывать смену,а не тратить млн на всяких с 6 места)))

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