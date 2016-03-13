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    «Астон Вилла» - «Тоттенхэм». Смотреть онлайн

    «Астон Вилла», которая одной ногой уже находится в Чемпионшипе, в 30 туре английской Премьер-лиги примет «Тоттенхэм». «Шпорам», ведущим борьбу за чемпионство, совсем не с руки терять очки в матче с главным аутсайдером лиги, однако как раз такие соперники порой представляют особую опасность.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Начало встречи «Астон Вилла» – «Тоттенхэм» в 19:00. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.03.2016 14:31
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