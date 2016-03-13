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    Скоулз: «Рэшфорд исполняет штрафные удары почти так же, как Роналду»

    Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз отметил талант 18-летнего нападающего «красных дьяволов» Маркуса Рэшфорда.

    «Вы еще этого не видели, но он исполняет штрафные удары в стиле Криштиану Роналду, практически так же.

    Он совсем немного успел поиграть за основную команду и уже проявил себя как настоящий голеадор, забив несколько мячей на чутье истинного форварда, но он способен на гораздо большее. Он быстр, хорош вне штрафной площади и способен мощно пробить по воротам», - сказал Скоулз.

    Источник: Goal.com

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    13.03.2016 13:26
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +148

      grafff 13 марта 2016, 16:06

      так же мимо!!!!!!!!!!!!!!????????????

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