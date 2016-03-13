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    «Зенит» - «Рубин». Онлайн-трансляция

    «Зенит» продолжает терять очки, отдаляясь от второго места, дающего право играть в будущем сезоне в Лиге чемпионов. Матч с «Рубином» очень важен для команды, ведь в случае очередной неудачи достать ЦСКА и «Ростов» будет очень тяжело.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Рубин». Начало в 19:30. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.03.2016 18:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 13 марта 2016, 20:21

      уберите этого старого маразматика,смотреть невозможно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Робб Старк 13 марта 2016, 19:14

      Вперед Гранатовые!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 13 марта 2016, 18:50

      Рубин, удачи!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Pegas96 13 марта 2016, 13:12

      думаю мало голов будет дай бог 1-2

      0
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    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 13 марта 2016, 12:33

      Вперед Рубин!!!

      -2
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