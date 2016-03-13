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    Терри провел 700-й матч за «Челси»

    ФК «Челси» поздравил своего капитана защитника Джона Терри с 700-м матчем в составе родной команды и опубликовал статистику выступлений игрока. За годы своей карьеры футболист выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, пять раз стал стал обладателем Кубка Англии, трижды - Кубка Английской лиги и четыре раза становился чемпионом Англии.

    На данный момент Терри занимает третье место по количеству проведенных матчей за «Челси». Больше его игр в составе «пенсионеров» провели только Рон Харрис - 795 и Питер Бонетти - 729.

    Источник: ФК «Челси»

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    13.03.2016 11:04
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