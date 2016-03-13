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    Бубнов: «В Ростове-на-Дону не произошло ничего из ряда вон выходящего»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Ростова» в матче 20-го тура РФПЛ против ЦСКА (2:0). Специалист считает высокими перспективы команды Курбана Бердыева в чемпионской гонке.

    «В Ростове-на-Дону не произошло ничего из ряда вон выходящего. «Ростов» поднялся в таблице столь высоко не случайно, контратакующий стиль игры команды Курбана Бердыева отлично подходил под ЦСКА, а настрой у хозяев был очень мощный. Армейцы же до замены Романа Широкова, оказавшегося бесполезным и при созидании, и при отборе мяча, фактически действовали вдевятером.

    Я не согласен, когда говорят, что Бердыев в сжатые сроки обучил игроков «Ростова», — в его распоряжении уже были профессионалы. Другое дело, что он сделал команду тактически грамотной, адаптировал ее под схему «Рубина» чемпионского образца, в которую, разумеется, идеально вписались проверенные бойцы Сесар Навас, Кристиан Нобоа и Сердар Азмун. Нельзя не отметить и возмужавшего Сослана Джанаева, который наконец оказался в команде с крепкой линией обороны и заматерел.

    «Ростов» догнал ЦСКА в таблице и, считаю, поборется с армейцами за титул. Бердыев не афиширует задачи клуба на сезон, но на самом деле как минимум на Лигу чемпионов уже нацелен. В помощь «Ростову» календарь, в соответствии с которым ключевые матчи с «Зенитом», «Спартаком» и «Локомотивом» ему проводить на своем поле. Плюс клуб не участвует в других турнирах, и сборников в его рядах не так много. С остальными соперниками можно сладить и в гостях. Так что перспективы «Ростова» в чемпионской гонке отнюдь не иллюзорны», - сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    13.03.2016 06:54
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 13 марта 2016, 13:10

      Пока всех остальных претендентов на чемпионство жёстко колбасит, Ростов действительно может рассчитывать на 1-ое место.

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 13 марта 2016, 13:10

      Очень жаль, что Широкова заменили рано. Еще бы минут 10 "постоял" на поле, может и 3:0 было бы! Нужен ли такой "пофигист" сборной?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex 13 марта 2016, 12:16

      эксперты такие эксперты, 10 туров до финиша, отрыв от преследователей потенциально очков 6, да тут особо и экспертом быть не надо, чтобы сказать, что Ростов имеет хорошие перспективы на чемпионство

      а когда Ростов не станет чемпионом, то нужно, вздохнуть и сказать: "У них были хорошие перспективы, но не оправдали" :)

      игра Ростова вчера была лучше игры ЦСКА, но только потому что ЦСКА играл в какую-то хрень, а Ростов из защиты всё выносил на отбой, где нападающие цеплялись и пытались на индивидуальном мастерстве что-то создать, Канга был очень хорош, но командной игры не было

      не удивлюсь, если Ростов из Перми увезёт максимум одно очко, а 3-4 место для Ростова будет норма

      -1
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 13 марта 2016, 11:48

      Просто ростовская команда лучше подготовилась к весне,отсюда игра и счет в ее пользу! ЦСКА еще в прошлой игре,хотя выглядел и получше Спартака,тем не менее в обороне выглядел неуверенно,особенно в последние минут 15 до конца матча и только слабая спартаковская атака помогла не пропустить! Так что все логично!

      3
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 13 марта 2016, 11:12

      Ибо Бердыева надо было сборную тренировать поставить. Тогда бы получилась Греция 2004 года . А со Слуцким неясно что будет. Он нестабилен

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Berdchanin 13 марта 2016, 11:32

      Не трогай Бердыева))) У него еще здесь куча дел ждет))))

      4
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      Рейтинг: +21

      50 лет со Спартаком 13 марта 2016, 09:12

      В успешной игре команды роль большого тренера как человека и как спортивного специалиста - огромна ! Вселить веру в каждого игрока что он способен на многое, сплотить разных игроков в коллектив на это способен только " большой человек" и " большой тренер" это Курбан Бердяев. Вспомните матчи Барселоны с Рубином. Сборная мира против сборной Татарии.Такие игры могла выдать команда полность управляемая и состоящая из настоящих мужчин.

      7
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > 50 лет со Спартаком 13 марта 2016, 12:15

      Помню интервью Новосельцева через месяй после прихода Бекиевича- "мы можем обыграть любого"так он их настроил...

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 марта 2016, 08:14

      Всё так.

      2
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      Рейтинг: +377

      bringing 13 марта 2016, 07:27

      Бердыев отличный тренер

      9
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      Рейтинг: +210

      castromen 13 марта 2016, 07:03

      Бубнов имеет право на собственное мнение(так же как и я),хотя давал прогноз на ничью. А сейчас,главная цель чемпа России-честная игра всех и надзор за этим уважаемым А.Бубновым.

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      Рейтинг: +21

      50 лет со Спартаком > castromen 13 марта 2016, 09:20

      Шура Бубнов прошёл школу Бескова и Старостина, знает и про чувствовал на своём хребте что это такое. Великий Старостин через Моссовет протянул Бескова тренировать Спартак далёкие 70-е. Динамовца, система "Динамо" перелопатила всех братьев Старостиных в лагерях ГУЛАГА.Но пошёл на это. И получил результат на десятилетия вперёд.А здесь сколько лет нет результата, нет мужчин в руководстве.

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      Рейтинг: +210

      castromen > 50 лет со Спартаком 13 марта 2016, 11:01

      Помню тот Спартак,как и К.И.Бескова. Была Команда,был Тренер.

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