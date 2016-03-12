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    Бердыев: «В открытый футбол с ЦСКА играть нельзя»

    Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев в эфире канала «Наш футбол» подвел итог матча 20-го тура РФПЛ против ЦСКА (2:0).

    «ЦСКА – ведущий клуб России. В их составе собрана достаточно квалифицированная группа атаки, не говоря уже об обороне. Нужно было сыграть компактно и строго. Я благодарен ребятам за то, что в целом справились с этой задачей, за исключением некоторых моментов. В открытый футбол с растянутой зоной и открытой спиной с ЦСКА играть нельзя.

    Мы не стараемся кому-то что-то доказать. Стараемся идти от игры к игре, в зависимости от соперника. Я просто благодарен нашим болельщикам за то, что пришли поддержать, а также ребятам за дисциплину.

    Цель на сезон? Мы идем от игры к игре»», – сказал Бердыев.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.03.2016 21:40
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1297

      compka 12 марта 2016, 21:56

      Скромность лидера украшает.

      1
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 12 марта 2016, 21:50

      Курбан Бекиевич - гений, однозначно! :)

      2
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      Рейтинг: +78

      msbleff > Измайловский Кочегар 13 марта 2016, 01:25

      в чем эта гениальность? все команды под его руководством играют в одну и ту же схему. игроки стали сильнее в индивидуальном плане?нет.ростов показывает гениальную и красивую игру?нет. просто 8 человек в защите стоят. Каждый должен помнить с дворового футбола,когда в защите полно народу,обыграть такую команду невозможно и неважно кто против тебя играет.

      -1
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      Рейтинг: +10

      TS74 > msbleff 13 марта 2016, 02:36

      это тоже надо уметь

      0
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар > msbleff 13 марта 2016, 12:59

      "8 человек стоят в защите" - это всё же преувеличение.
      Посмотрим в таблицу: Ростов забил 26 голов за этот сезон, ЦСКА - 30, Спам - 28.
      Намёк понятен?
      А потом, давайте сравним стоимость игроков на transfermarkt. Ростов уступает ЦСКА раза в 3-4. Так что понятно, на какой индивидуальных класс игры можно рассчитывать. И поэтому Ростов берёт именно командной игрой (которая и есть заслуга Бердыева)!

      1
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      Рейтинг: +78

      msbleff > Измайловский Кочегар 13 марта 2016, 13:22

      дружище,какое преувеличение? ростов забивает и все,оборона купольная из 8 человек. Если ты оцениваешь игрока по стоимости,то ты просто конченный парень. Цена давным давно перестала быть адекватной оценкой идвидуальности игрока.

      -2
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар > msbleff 13 марта 2016, 13:39

      Не, ну я конечно не все матчи с Ростовым смотрел, но как-то сомневаюсь, что 26 мячей были забиты двумя напами, которые без поддержки команды легко обыгрывают полузащиту и защиту противника :)

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      Рейтинг: +2161

      Алекc 12 марта 2016, 21:48

      Великолепный тренер!!! Снимаю шляпу перед вами, Курбан Бекиевич!

      2
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