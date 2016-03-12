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    РФПЛ. «Ростов» победил ЦСКА и возглавил турнирную таблицу

    В центральном поединке 20-го тура РФПЛ «Ростов» при своих болельщиках добился победы над лидером ЦСКА и вышел на первое место в турнирной таблице, обогнав армейцев по дополнительным показателям при равенстве очков. Авторами голов у ростовчан стали нападающий Дмитрий Полоз и хавбек Мусса Думбия.

    Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

    Ростов – ЦСКА – 2:0 (1:0)

    Ростов: Джанаев, Навас, Терентьев, Маргасов, Новосельцев, Баштуш, Гацкан, Нобоа, Полоз (Мусса Думбия, 83), Канга (Могилевец 72), Азмун (Ерохин, 74).

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников (Ткачев, 77), Дзагоев, Вернблум, Тошич (Головин, 67), Широков (Оланаре, 63), Еременко, Муса.

    Голы: 1:0 – Полоз, 45; 2:0 – Думбия, 90.

    Предупреждения: Навас, 20; Азмун, 27; Щенников, 34; Тошич, 38; Вернблум, 40; Дзагоев, 45; Канга, 64; Гацкан, 86; Нобоа, 87: Муса, 90+1.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.03.2016 21:25
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    Комментарии104
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 13 марта 2016, 09:22

      молодцы Ростовчане...желаю вам такого же успеха 2 апреля!...я уверен вы сможете!

      3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 марта 2016, 08:27

      Поздравляю всех болел доброй воли! Ростову - да! Гинеру - нет!

      4
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      Рейтинг: +14

      VasyaPypkin 13 марта 2016, 07:31

      Ни хрена поворот в чемпионате !!! Амкару также весь матч против Спартака надо было играть! Ростов удивил движением-ничего практически ЦСКА сделать не дали!

      1
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      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер 13 марта 2016, 06:35

      Бердыев шлёт вот такой вот приветище руководству "Рубина".

      4
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      Рейтинг: +32

      TOMSK2010 13 марта 2016, 05:45

      Ростов молодцы!!! Джанаев красава на последних минутах выручил!!!

      3
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 13 марта 2016, 05:19

      лошадку объездили,причём профессионально,на классе

      5
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      Рейтинг: +135

      Дон-Батя > Каратель 13 марта 2016, 13:47

      И в хвост и в гриву отодрали коняшку!!!!

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель > Дон-Батя 13 марта 2016, 18:15

      казаки донские,у них в крови лошадей объезжать

      1
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      Рейтинг: +146

      Alexx22 13 марта 2016, 04:16

      Ростову поздравления!!!супер, побольше таких команд в чемпионат!!!!вперед к 1 месту)))))

      5
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 13 марта 2016, 04:14

      Кто бы мог подумать,что фамилия Думбия! ,
      станет роковой для Цска...
      Эх ,товарищ Слуцкий ,а ведь не за горами ЕВРО!

      3
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      Рейтинг: +25

      T.Kroos8 13 марта 2016, 03:15

      У нас свои Лестер со своим Раньери нарисовался)))

      2
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      Рейтинг: +5873

      maygli 13 марта 2016, 01:00

      Ростов умыл все звезданутые клубы. Привет Миллеру, Гинеру, Федуну с их бабками спущенными в трубу. И отмазка у всех звезданутых одна - после перерыва не успели ещё разыграться, не полностью готовы, не вошли в ритм, начало сезона и прочая дребедень. А Ростов как с другой планеты к ним пришёл. :-))))

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      Рейтинг: +192

      LINED > maygli 13 марта 2016, 21:11

      Дык в ЦСКА никто не говорил ничего такого, Слуцкий после матча сам сказал, что у них аргументов не хватило против Ростова.

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