Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ребров: «Свист болельщиков в адрес «Спартака»? Я бы на их месте тоже свистел»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров поделился эмоциями после победного поединка с «Амкаром» в рамках 20-го тура РФПЛ, а также прокомментировал эпизод с освистыванием команды со стороны собственных болельщиков после пропущенного гола.

    – Валидольная концовка, но такие победы ценны. Важно, что команда может переломить себя, когда что-то не получается. Когда пропускаешь, долго не можешь забить, но все же выигрываешь. Надеюсь, для нас это знаковый момент.

    – Команда как-то поздравила Попова с рождением ребенка?

    – Конечно! Не «качали», потому что концовка нервная получилась. Но, думаю, Иво не обиделся, а победа – лучший подарок и поздравление.

    – На свист трибун после пропущенного гола обратили внимание?

    – Конечно. Нормальная реакция. Я бы тоже свистел, наверное. Игры не было, результата тоже. Тем более, после матча с ЦСКА. Трибуны же не просто так свистят. Хотят завести нас, разозлить. Результат это также принесло. Понятно, что лучше в приятной атмосфере, когда трибуны гонят тебя, нестись в каждом матче вперед. Но если это не помогает, то иногда и посвистеть можно.

    – Вы сказали «не было игры». Ее не было и в дерби. Можно сказать, что в концовке игра появилась, или победу обеспечил характер?

    – Одно без другого невозможно. Все команды Гаджиева хорошо обучены тактически. Не скажешь, что они ставят «автобус», но в первом тайме через центр было сложно пробиться. В перерыве внесли коррективы, стали лучше через фланги играть. Плюс, у нас проявились как игра, так и характер.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.03.2016 20:44
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 12 марта 2016, 23:42

      Опять неадекватная оценка и завышенные требования на пустом месте, патология

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11