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    Бундеслига. «Боруссия» М разгромила «Айнтрахт» и другие результаты

    В матче 26-го тура Бундеслиги менхенгладбахская «Боруссия» оказалась сильнее «Айнтрахта» – 3:0. Голы забили Ларс Штиндль, Раффаэл и Махмуд Дауд.

    В других встречах тура «Дармштадт» и «Аугсбург» поделили очки, «Ганновер» уступил «Кельну», «Хоффенхайм» одолел«Вольфсбург», «Ингольштадт» и «Штутгарт» сыграли вничью.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 26-й тур

    Боруссия М – Айнтрахт – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Штиндль, 36; 2:0 – Раффаэл, 53; 3:0 – Дауд, 79.

    Дармштадт – Аугсбург – 2:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Вранчич, 12; 2:0 – Вагнер, 40; 2:1 – Фельнер, 63; 2:2 – Финнбогасон (с пенальти), 90.

    Ганновер – Кельн – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Биттенкурт, 43; 0:2 – Биттенкурт, 61.

    Хоффенхайм – Вольфсбург – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Крамарич, 3.

    Ингольштадт – Штутгарт – 3:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Хартманн, 4; 1:1 – Костич, 9; 2:1 – Леки, 56; 3:1 – Лежано, 61; 3:2 – Рупп, 79; 3:3 – Дидави (с пенальти), 84.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.03.2016 19:23
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