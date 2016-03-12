Аленичев: «До последнего верил, что «Спартак» сможет спасти игру с «Амкаром»

Алениче-е-е-ев! А-у-у-у!! Очнись!!! Вторая половина чемпа идёт! Давно пора не варьировать схемы, а наигрывать выбранную. Игры нет, как и не было. Чем вы в подготовительный период занимались?!? Посмотри на Ростов, они играют во много раз в более "спартаковский" футбол ,чем сам Спартак. Самые первые игры у тебя были хорошие, смотрелись с удовольствием, подумалось вот оно, начинается. Пусть были ошибки но игра смотрелась, был азарт, глаза у игроков загорелись, игроки заиграли с удовольствием, без оглядки на результат. И..? И что потом случилось? Сдулся, всё? Пошла игра на результат, результат стал на первом плане, важнее всего, важнее футбола, на удержание... смотреть противно. Замандражировал, пытаешься любой ценой удержаться в кресле тренера? А смысл?
Вообще "Ростов" пример всем звезданутым клубам. Звёзд там нет, с финансами проблема, а команда играет на заглядение, до конца, не взирая на результат.
Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал действия своих подопечных в победном матче 20-го тура РФПЛ против «Амкара» (2:1).
«У нас не сложился первый тайм. Пропустили необязательный гол. Выход Зе Луиша – ключевая замена. Он забил и заработал пенальти. До последнего верил, что сможем спасти игру. Замены добавили азарта – за счет этого и вытащили игру. Мы поменяли тактику, Квинси ушел направо, а Зе Луиш налево. Варьируем схему.
Промес? Последний пенальти бил он. Сейчас Квинси штатный пенальтист. Могу заверить, что в команде дружный коллектив. Не хватает только стабильности. «Спартак» должен всегда играть с таким же азартом, как в последние 15 минут», – сказал Аленичев.