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    Аленичев: «До последнего верил, что «Спартак» сможет спасти игру с «Амкаром»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал действия своих подопечных в победном матче 20-го тура РФПЛ против «Амкара» (2:1).

    «У нас не сложился первый тайм. Пропустили необязательный гол. Выход Зе Луиша – ключевая замена. Он забил и заработал пенальти. До последнего верил, что сможем спасти игру. Замены добавили азарта – за счет этого и вытащили игру. Мы поменяли тактику, Квинси ушел направо, а Зе Луиш налево. Варьируем схему.

    Промес? Последний пенальти бил он. Сейчас Квинси штатный пенальтист. Могу заверить, что в команде дружный коллектив. Не хватает только стабильности. «Спартак» должен всегда играть с таким же азартом, как в последние 15 минут», – сказал Аленичев.

    Источник: «Матч ТВ»

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    12.03.2016 19:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5873

      maygli 13 марта 2016, 00:18

      Алениче-е-е-ев! А-у-у-у!! Очнись!!! Вторая половина чемпа идёт! Давно пора не варьировать схемы, а наигрывать выбранную. Игры нет, как и не было. Чем вы в подготовительный период занимались?!? Посмотри на Ростов, они играют во много раз в более "спартаковский" футбол ,чем сам Спартак. Самые первые игры у тебя были хорошие, смотрелись с удовольствием, подумалось вот оно, начинается. Пусть были ошибки но игра смотрелась, был азарт, глаза у игроков загорелись, игроки заиграли с удовольствием, без оглядки на результат. И..? И что потом случилось? Сдулся, всё? Пошла игра на результат, результат стал на первом плане, важнее всего, важнее футбола, на удержание... смотреть противно. Замандражировал, пытаешься любой ценой удержаться в кресле тренера? А смысл?
      Вообще "Ростов" пример всем звезданутым клубам. Звёзд там нет, с финансами проблема, а команда играет на заглядение, до конца, не взирая на результат.

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      Рейтинг: +281

      serhz 12 марта 2016, 19:35

      Уши вянут слушать эти послематчевые бредни -я верил--Квинси направо -Луиш налево -скажи прямо -нам повезло больше и мы унесли ноги.

      -2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 12 марта 2016, 19:24

      я тоже верил)

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 марта 2016, 19:15

      Ну и слава Богу!

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      Рейтинг: +3075

      BAIv 12 марта 2016, 19:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      я знал судье в перерыве заплатили!!! должен свистеть как надо!!!

      -6
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > BAIv 12 марта 2016, 19:17

      А чё в двух проигранных Кубани матчах не заплатили? Или Кубань больше отстегнула?

      3
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