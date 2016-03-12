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    «Ростов» – ЦСКА. Стартовые составы

    Стали известны стартовые составы «Ростова» и ЦСКА на матч 20-го тура РФПЛ.

    «Ростов»: Джанаев, Навас, Терентьев, Маргасов, Новосельцев, Баштуш, Гацкан, Нобоа, Полоз, Канга, Азмун.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Дзагоев, Вернблум, Тошич, Широков, Еременко, Муса.

    Напомним, встреча пройдет сегодня в Ростове-на-Дону. Время начала – 19:30. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча.

    Источник: Twitter

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    12.03.2016 18:34
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 12 марта 2016, 19:12

      предсказываю сценарий игры масква(свиная) амкар повторится.. судила назначит пендали в ворота Ростова сколько нужно будет и карта покажет достойно

      0
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      ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > BAIv 12 марта 2016, 19:29

      лабуду будешь бабам в уши ссать

      1
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      Рейтинг: +3931

      Kollljan > BAIv 12 марта 2016, 19:29

      Думаю, так же. У Судейки губы опухнут свистеть в пользу коней.

      0
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 12 марта 2016, 19:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Звучит наш гимн ЦСКА непобедим!!!!!!

      -4
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      Рейтинг: +116

      CSKA75875 12 марта 2016, 18:51

      Ждем красивый футбол)

      -2
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      Рейтинг: +6

      KRUSH 12 марта 2016, 18:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вперед армейцы. Вперед ЦСКА!

      -5
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      Рейтинг: +28

      sany85 > KRUSH 12 марта 2016, 20:30

      Ростов нагнет!

      0
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