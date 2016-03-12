«Ростов» – ЦСКА. Стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Ростова» и ЦСКА на матч 20-го тура РФПЛ.

«Ростов»: Джанаев, Навас, Терентьев, Маргасов, Новосельцев, Баштуш, Гацкан, Нобоа, Полоз, Канга, Азмун.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Дзагоев, Вернблум, Тошич, Широков, Еременко, Муса.

Напомним, встреча пройдет сегодня в Ростове-на-Дону. Время начала – 19:30. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча.